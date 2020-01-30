Экономика

В Волгограде продают за долги 1136 пар бракованной обуви

Экономика 30.01.2020 12:33
1
30.01.2020 12:33


Бракованную обувь, имеющую различные дефекты, в количестве 1136 пар продают с молотка в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документацию торгов, начальная цена продажи всей партии - 288 860 рублей.
С молотка уйдут босоножки, ботинки, кроссовки и полуботинки, принадлежавшие ООО "Волгошуз-В". Компания была признана банкротом в июне 2019 года из-за долга по договору поставки в сумме 350,5 тысячи рублей. В решении арбитража указано, что ООО "Волгошуз-М" с 1 апреля 2019 года находится в стадии ликвидации, о чем налоговым органом внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Экономика
29.01.2020 16:19
Экономика 29.01.2020 16:19
Комментарии 5

0
Далее
Экономика
29.01.2020 16:13
Экономика 29.01.2020 16:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.01.2020 13:13
Экономика 29.01.2020 13:13
Комментарии 12

0
Далее
Экономика
29.01.2020 12:48
Экономика 29.01.2020 12:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.01.2020 08:52
Экономика 29.01.2020 08:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.01.2020 15:12
Экономика 28.01.2020 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.01.2020 12:54
Экономика 27.01.2020 12:54
Комментарии 8

0
Далее
Экономика
27.01.2020 08:07
Экономика 27.01.2020 08:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.01.2020 17:11
Экономика 26.01.2020 17:11
Комментарии 15

0
Далее
Экономика
26.01.2020 14:54
Экономика 26.01.2020 14:54
Комментарии 9

0
Далее
Экономика
25.01.2020 19:50
Экономика 25.01.2020 19:50
Комментарии 4

0
Далее
Экономика
24.01.2020 16:05
Экономика 24.01.2020 16:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.01.2020 14:15
Экономика 24.01.2020 14:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.01.2020 19:45
Экономика 23.01.2020 19:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.01.2020 13:06
Экономика 23.01.2020 13:06
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:52
В Волгограде руководство коммерческой «скорой помощи» подозревают в мошенничестве с бюджетными деньгамиСмотреть фотографии
13:18
Скандальный развод: инвестор сорвал проект открытия ЗАГСа на Центральной набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде "убитый" троллейбус могут возродитьСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде продают за долги 1136 пар бракованной обувиСмотреть фотографии
12:00
В Волгоградской области озеро «Два брата» наполнят жизньюСмотреть фотографии
11:22
В Волгоградской области пенсионерка еле спаслась от разбойника с ножомСмотреть фотографии
10:40
Полиция назвала причину опрокидывания рейсового автобуса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:29
Кошмары песчаного карьера: в Волгограде мусорщики-нелегалы устроили экологическое бедствиеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:52
Кто такой страховой представитель?Смотреть фотографии
08:45
Уже почти 130 миллионов: «Волгоград Арена» обходится все дорожеСмотреть фотографии
07:34
Директора известной в Волгограде фирмы подозревают в крупной неуплате налоговСмотреть фотографии
22:21
На улице в Волгограде зарезали 16-летнего студентаСмотреть фотографии
20:23
«Это зомбиапокалипсис»: волгоградцы знают, как спастись от китайской смертельной инфекции Смотреть фотографииCмотреть видео
19:43
В Волгоградской области перевернулся автобус, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
17:44
В Волгоградской области больше всего подорожали колбаса и "второй хлеб"Смотреть фотографии
17:07
Эпидемии и уроков нет: в Волгоградской области увеличилось количество закрытых на карантин школьных классовСмотреть фотографии
16:51
В Волгоградской области прокуратура заставила энергетиков «поберечь нервы» селянСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде открыли отделение Международного коммерческого арбитражного судаСмотреть фотографии
16:07
Порадовал и уже тает: волгоградцы ловят мгновения короткой метелиСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области закрыли аварийный спортзалСмотреть фотографии
16:01
Раненого во время тренировки по стрельбе школьника прооперировали в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:48
Роспотребнадзор нашел под Волгоградом школу с разбитыми стеклами и без раздевалокСмотреть фотографии
14:20
Под Волгоградом мужчина похитил ящик с пожертвованиями тяжелобольным детямСмотреть фотографии
14:14
Исторический момент: на башне железнодорожного вокзала в Волгограде снова бьют часыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:03
В Волгограде УК-банкрот выставила многотысячные счета жильцам отправленного в «свободное плавание» домаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:35
В Волгограде предлагают зарплату в 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:13
Нацпроект в действии: предприниматели Волгоградской области открывают новые возможностиСмотреть фотографии
12:48
В 2019 году четверть вкладов в Поволжском банке Сбербанка было открыто онлайнСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде выстрелами остановили наркоторговца, ранившего ножом спецназовцаСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде двое мигрантов осуждены за применение насилия в отношении полицейскогоСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 