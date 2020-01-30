В Волгограде продают за долги 1136 пар бракованной обуви





Бракованную обувь, имеющую различные дефекты, в количестве 1136 пар продают с молотка в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документацию торгов, начальная цена продажи всей партии - 288 860 рублей.

С молотка уйдут босоножки, ботинки, кроссовки и полуботинки, принадлежавшие ООО "Волгошуз-В". Компания была признана банкротом в июне 2019 года из-за долга по договору поставки в сумме 350,5 тысячи рублей. В решении арбитража указано, что ООО "Волгошуз-М" с 1 апреля 2019 года находится в стадии ликвидации, о чем налоговым органом внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ.