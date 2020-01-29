Экономика 29.01.2020 16:19
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29.01.2020 16:19
Отделение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ открыли сегодня в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», специально прилетевший в город-герой президент ТПП РФ Сергей Катырин подчеркнул что, возможность решать вопросы в местном отделении МКАС получат не только представители бизнеса Волгоградской области, но и соседних регионов. Сергей Катырин также отметил важность развития инфраструктуры для улучшения делового климата и успехи Волгоградской области в этом направлении: «Я был приятно удивлен новым зданием аэропорта, дорогами, шикарной набережной — с точки зрения инфраструктуры многое изменилось. Я рад, что команде губернатора Андрея Бочарова за столь короткое время удалось выполнить такой объем работ», - сказал президент Торгово-промышленной палаты РФ.
Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации – ведущее в стране постоянно действующее арбитражное учреждение, администрирующее преимущественно международный коммерческий арбитраж, правопреемник Внешнеторговой арбитражной комиссии, образованной при Всесоюзной торговой палате в 1932 году. МКАС входит в число наиболее крупных и авторитетных арбитражных центров мира, признанных как отечественными, так и зарубежными предпринимателями.
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