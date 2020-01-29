Аналитика

В Волгоградской области больше всего подорожали колбаса и "второй хлеб"

Аналитика 29.01.2020 17:44
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29.01.2020 17:44


В Волгоградской области по итогам прошедшей недели больше всего повысились в цене колбаса и картофель. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, так, килограмм картофеля, который еще называют "вторым хлебом",  стал стоить в среднем 19,74 рубля  – рост составил 2,39%. Килограмм полукопченой и варено-копченой колбасы можно купить в среднем по 435,93 рубля (рост 2,06%). На этой неделе продолжилось падение цен на сахар (26,04 рубля за килограмм – снижение чуть более 1%), на яйца – 55,72 рубля за десяток (минус 4,5%). Цена на свежие огурцы и помидоры снизилась одинаково, на 2,3%, соответственно, до 132,32 рубля и 117,23 рубля за килограмм. 

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