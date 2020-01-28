Борьба с коррупцией

В СУ СКР раскрыли подробности расследования коррупционного преступления в волгоградском техникуме

Борьба с коррупцией 28.01.2020 10:51
2
28.01.2020 10:51


В отношении исполняющего обязанности директора волгоградского техникума и его подчиненного – заведующего отделом учебной и производственной практики возбуждено уголовное дело. По информации  СУ СКР по Волгоградской области, сотрудники ГАПОУ  подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Как ИА «Высота 102» сообщало 23 января, коррупционное преступление вскрыто в стенах Волгоградского техникума железнодорожного транспорта и коммуникаций. По ходатайству следователя исполняющий обязанности директора техникума заключен под стражу. По данным следствия, в начале 2019 года подозреваемые организовали в стенах образовательного учреждения преступный бизнес – за денежное вознаграждение в размере от 4 до 15 тысяч рублей без обучения и проверки знаний выдавали желающим свидетельства о присвоении им квалификации. Известно, что бланки официальных документов они изготавливали на типографии своего знакомого, затем вносили туда анкетные данные псевдо-студентов, а после заверяли их подписью и оттиском гербовой печати техникума. Вёлся даже отдельный учет лиц, «купивших» специальность, на случай поступления запроса о прохождении ими обучения.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Кровля, фасады, заборы. (8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Борьба с коррупцией
27.01.2020 11:06
Борьба с коррупцией 27.01.2020 11:06
Комментарии 17

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.01.2020 16:51
Борьба с коррупцией 24.01.2020 16:51
Комментарии 52

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.01.2020 20:35
Борьба с коррупцией 23.01.2020 20:35
Комментарии 12

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.01.2020 14:56
Борьба с коррупцией 22.01.2020 14:56
Комментарии 42

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.01.2020 12:23
Борьба с коррупцией 20.01.2020 12:23
Комментарии 50

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.01.2020 10:28
Борьба с коррупцией 19.01.2020 10:28
Комментарии 32

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.01.2020 18:26
Борьба с коррупцией 18.01.2020 18:26
Комментарии 52

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.01.2020 08:20
Борьба с коррупцией 18.01.2020 08:20
Комментарии 6

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.01.2020 12:45
Борьба с коррупцией 17.01.2020 12:45
Комментарии 7

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.01.2020 10:59
Борьба с коррупцией 17.01.2020 10:59
Комментарии 49

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.01.2020 16:01
Борьба с коррупцией 16.01.2020 16:01
Комментарии 24

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.12.2019 10:21
Борьба с коррупцией 23.12.2019 10:21
Комментарии 5

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.12.2019 18:22
Борьба с коррупцией 09.12.2019 18:22
Комментарии 20

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.12.2019 16:48
Борьба с коррупцией 09.12.2019 16:48
Комментарии 36

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.12.2019 16:21
Борьба с коррупцией 09.12.2019 16:21
Комментарии 12

0
Далее

Лента новостей

11:11
В Волгоградской области пенсионерка выбросилась с 4-го этажа больницыСмотреть фотографии
11:07
Жители Волгоградской области задолжали банкам 25 миллиардов рублей по кредитамСмотреть фотографии
10:51
В СУ СКР раскрыли подробности расследования коррупционного преступления в волгоградском техникумеСмотреть фотографии
10:33
«Похожа на собаку-людоеда»: волгоградцы сняли на видео опасного пса на злосчастной улице РионскойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:20
В Волгоградской области мужчина убил брата одним ударомСмотреть фотографии
10:11
Лже-сотрудницы соцслужбы обчистили 92-летнюю волгорадкуСмотреть фотографии
09:29
Волгоградцам пригрозили штрафами за долги по коммуналкеСмотреть фотографии
08:43
Эпидемии нет: в Волгоградской области подсчитали заболевших гриппомСмотреть фотографии
07:24
Стало еще хуже: экологические проблемы Дзержинского района Волгограда не решаются годамиСмотреть фотографииCмотреть видео
21:29
«Не по теме»: в администрации Волгограда отказались отвечать, пустят ли ритуальные фирмы на кладбищаСмотреть фотографии
19:44
В Волгограде военных подозревают в крупном хищенииСмотреть фотографии
18:18
Чиновники пожаловались в суд на приостановку сноса конюшни «Соснового бора» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:40
Сбербанк выяснил, сколько семьи копят на образование детейСмотреть фотографии
17:39
В Волгоградской области посетитель кафе-бильярдной откусил ухо и нос соперникуСмотреть фотографии
15:40
Угонщик 14 автомобилей «Toyota» и «Lexus» предстанет перед судом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:00
Судьбу обитателей контактных зоопарков Волгограда назвали «коммерческой тайной»Смотреть фотографии
14:06
Чиновники Краснослободска в Волгоградской области «забили» на обещания зачистить развалины аварийных домовСмотреть фотографии
12:32
День студента: «Ростелеком» дарил сувениры и угощал чаем с пряникамиСмотреть фотографии
11:06
Экс-заместителя главы Светлоярского района Волгоградской области оставили под стражейСмотреть фотографии
10:37
Волгоградская облдума отменила незаконный запрет на митинги «под носом» у чиновников и силовиковСмотреть фотографии
10:03
Снос конюшен «Соснового бора» отложили по определению Дзержинского районного суда Волгограда (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
09:45
Лошадиная трагедия: в Волгограде к конюшням «Соснового бора» подогнали технику для сносаСмотреть фотографии
08:23
Головокружительная карьера: бывший сварщик стал бизнесменом и банкротит фирму волгоградского депутата Смотреть фотографииCмотреть видео
08:07
Почему покупать жилье нужно именно сейчас и за что сказать спасибо эскроу-счетамСмотреть фотографии
06:18
«Я плакала вместе с ними»: волгоградка приютила двух собак-ампутантовСмотреть фотографииCмотреть видео
20:35
«Настоящее кощунство над животными»: появилась петиция с просьбой остановить снос конюшен в «Сосновом бору» в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:18
«Вернулся из Сирии и умер от инфаркта»: вдове военного летчика из Волгограда отказали в выплатах за госнаграду Смотреть фотографии
17:11
В Волгограде еще одно «наследие» семьи экс-депутата Госдумы ушло с молоткаСмотреть фотографии
15:18
Коммунальщики, ау!: в Волгограде «черная дыра» разрушенного колодца угрожает пешеходам и машинамСмотреть фотографии
14:54
В Волгограде из требуемых профессий больше всех платят крановщикам и сантехникамСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 