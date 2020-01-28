В СУ СКР раскрыли подробности расследования коррупционного преступления в волгоградском техникуме

Борьба с коррупцией 28.01.2020 10:51
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28.01.2020 10:51
В отношении исполняющего обязанности директора волгоградского техникума и его подчиненного – заведующего отделом учебной и производственной практики возбуждено уголовное дело. По информации СУ СКР по Волгоградской области, сотрудники ГАПОУ подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Как ИА «Высота 102» сообщало 23 января, коррупционное преступление вскрыто в стенах Волгоградского техникума железнодорожного транспорта и коммуникаций. По ходатайству следователя исполняющий обязанности директора техникума заключен под стражу. По данным следствия, в начале 2019 года подозреваемые организовали в стенах образовательного учреждения преступный бизнес – за денежное вознаграждение в размере от 4 до 15 тысяч рублей без обучения и проверки знаний выдавали желающим свидетельства о присвоении им квалификации. Известно, что бланки официальных документов они изготавливали на типографии своего знакомого, затем вносили туда анкетные данные псевдо-студентов, а после заверяли их подписью и оттиском гербовой печати техникума. Вёлся даже отдельный учет лиц, «купивших» специальность, на случай поступления запроса о прохождении ими обучения.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД.
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