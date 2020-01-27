Волгоградец перевел мошенникам 100 тысяч рублей за мифическую работу





Жители Волгоградской области продолжают отдавать мошенникам свои сбережения. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, жертвой аферистов стал 45-летний волгоградец, который увидел в интернете объявление о приеме на работу водителем у высокопоставленного бизнесмена. Позвонив по указанному номеру, заявитель договорился о встрече. А, чтобы собеседование прошло успешно, злоумышленники потребовали перевести им деньги, пообещав вернуть владельцу после найма на работу. Заявитель перечислил мошенникам около 100 тыс. руб. Но прибыв к месту встречи, не обнаружил офиса «работодателя», а номер телефона оказался заблокирован. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. А 23-летняя жительница Советского района Волгограда перевела мошенникам 317 тысяч рублей. Ей позвонил неизвестный под видом работника банка. Незнакомец сообщил, что в целях предотвращения несанкционированного списания денег следует перечислить сбережения на якобы безопасные счета, что она и сделала.

Накануне, как сообщало ИА "Высота 102", жители региона перечислили мошенникам полмиллиона рублей.



