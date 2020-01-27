Определение о принятии мер предварительной защиты сегодня вынес Дзержинский районный суд Волгограда, рассмотрев ходатайство ООО «Сосновый бор», сообщает ИА «Высота 102». Таким образом, распоряжение администрации в части демонтажа объектов конного клуба «Соснового бора» приостановлено до рассмотрения дела по существу и вступления решения суда в законную силу.

Согласно документам, с которыми удалось ознакомиться журналистам ИА «Высота 102», право собственности на объекты конного клуба «Сосновый бор» зарегистрировал в 2015 году. Затем администрация Дзержинского района расторгла договор аренды земли в одностороннем порядке.





Сегодня к конному клубу была стянута техника МБУ "ЖКХ Дзержинского района" для демонтажа построек, которые районная администрация признала незаконно установленными. Решение о сносе конюшен, загона для лошадей и других построек было принято администрацией района 17 января текущего года. Собственнику предоставили 5 рабочих дней для того, чтобы самостоятельно убрать все постройки с земли. Юрист ООО "Сосновый бор" Игорь Акимов сообщил, что в настоящее время в конюшнях "Соснового бора" содержится несколько десятков животных - лошади и коровы, которых невозможно вывезти какое-либо другое место. Есть животные на сносях.





Все животные обследованы ветеринарами, на них есть все необходимые документы. Ранее сообщалось, что в конюшнях содержится 42 лошади. Подобных конюшен в Волгограде больше нет, поэтому перевезти их в другое место проблематично.









Юрист пояснил, что ООО "Сосновый бор" обжаловало решение и действия районной администрации в Дзержинском районом суде Волгограда и в арбитражном суде Волгоградской области. Районный суд решение о сносе конюшен сегодня все-таки приостановил.



