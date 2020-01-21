Происшествия

В Волгограде бородатые кавказцы обчистили салон сотовой связи

Происшествия 21.01.2020 10:39
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21.01.2020 10:39

Три телефона общей стоимостью 267 тысяч рублей украла в салоне сотовой связи группа мужчин кавказской внешности. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону,  преступление совершено в одном из торговых центров Дзержинского района Волгограда.
Трое молодых людей, подобрав ключи, открыли витрину и похитили дорогостоящие мобильники. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ – «Кража».

Первому подозреваемому на вид 25-30 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения, носит бороду, был в зеленой куртке, вязаной шапке с козырьком. Второй – примерно такого же возраста, тоже с бородой, рост 165-170 см, плотного телосложения. Был одет в темно-серую куртку с капюшоном. Третьему вид 35-40 лет,  среднего телосложения, был в черной куртке.
Всем, кому что-либо известно о нахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефонам: отдел полиции №3 (Дзержинский район) 36-60-60, Управление МВД России по Волгограду – 93-01-11 или 02.

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