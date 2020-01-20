В Волгоградской области двоих водителей отучат в колонии от тяги к алкоголю





Житель Саратовской области Дамир Кусаинов приговорен Старополтавским районным судом к 1 году и 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении за повторное вождение в пьяном виде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 30-летний мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем пьяным. При этом в октябре 2019 года вновь он был задержан сотрудниками полиции за вождение в нетрезвом виде. Вину он полностью признал. Его также на 3 года лишили водительских прав. Уголовное дело расследовали сотрудники ОМВД России по Старополтавскому району.

За аналогичное преступление осужден и 40-летний местный житель Виктор Никитин. Его приговорили к 1 году и 1 месяцу в колонии-поселении с лишением на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговоры вступили в законную силу.



