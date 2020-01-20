Волгоградка Елена Исинбаева не уехала из Швейцарии ради Конституции





Волгоградка Елена Исинбаева продолжает радовать своих поклонников фотографиями из швейцарской Лозанны, где она в настоящее время находится, и где проходят Зимние юношеские олимпийские игры. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на социальные сети двукратной олимпийской чемпионки. Между тем, как ранее сообщало ИА «Высота 102», Елена Исинбаева вошла в состав рабочей группы по подготовке изменений в российскую Конституцию. Правда, в списке членов комиссии напротив фамилии волгоградской спортсменки сделана пометка «по согласованию».

Между тем, рабочая группа по подготовке изменений в основной закон страны сделала накануне первое заявление. По сообщениям федеральных СМИ, члены комиссии пообещали выработать и оформить механизм общероссийского голосования по пакету законодательных инициатив. А также дополнить этот пакет собственными предложениями. Неофициально сообщается, что всенародное голосование по изменениям Конституции может пройти уже в конце апреля.



