Общество

Крестные ходы и ныряние в прорубь: волгоградская полиция подготовилась к празднованию Крещения

Общество 18.01.2020 10:07
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18.01.2020 10:07


Около 500 полицейских, а также росгвардейцы, казаки, сотрудники частных охранных структур выйдут на охрану общественного порядка в ночь с 18 на 19 января, когда православные будут праздновать Крещение Господне, сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД.
На территории населенных пунктов Волгоградской области в эту ночь запланировано 108 религиозных мероприятий, подготовлено 41 место для омовения. В храмах, церквях и приходах пройдут праздничные службы.
Празднование Крещения Господня продолжится и 19 января. В этот день в городе и области верующие смогут посетить 81 богослужение в храмах, церквях и приходах, совершить омовения в организованных местах, принять участие в 8 Крестных ходах. Обеспечивать в этот общественный порядок также будут более 500 полицейских, а также сотрудники других структур и представители общественности.
В Волгограде организовано 8 мест для крещенского омовения. Великий чин освящения воды в Волге в воскресенье, 19 января, в 14:00 совершит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.
Справка. Крещение Господне – один из самых значимых праздников для православных христиан. В этот день многие вспоминают евангельское событие — крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Есть и другое название праздника – Богоявление. Во время Крещения, согласно Евангелию, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя, а глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение».
Крещенское купание в проруби (иордани) является благочестивой традицией, позволяющей человеку должным образом настроиться и осознать суть празднества.

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