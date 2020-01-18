Крестные ходы и ныряние в прорубь: волгоградская полиция подготовилась к празднованию Крещения

Общество 18.01.2020 10:07
12
18.01.2020 10:07
Около 500 полицейских, а также росгвардейцы, казаки, сотрудники частных охранных структур выйдут на охрану общественного порядка в ночь с 18 на 19 января, когда православные будут праздновать Крещение Господне, сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД.
На территории населенных пунктов Волгоградской области в эту ночь запланировано 108 религиозных мероприятий, подготовлено 41 место для омовения. В храмах, церквях и приходах пройдут праздничные службы.
Празднование Крещения Господня продолжится и 19 января. В этот день в городе и области верующие смогут посетить 81 богослужение в храмах, церквях и приходах, совершить омовения в организованных местах, принять участие в 8 Крестных ходах. Обеспечивать в этот общественный порядок также будут более 500 полицейских, а также сотрудники других структур и представители общественности.
В Волгограде организовано 8 мест для крещенского омовения. Великий чин освящения воды в Волге в воскресенье, 19 января, в 14:00 совершит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.
Справка. Крещение Господне – один из самых значимых праздников для православных христиан. В этот день многие вспоминают евангельское событие — крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Есть и другое название праздника – Богоявление. Во время Крещения, согласно Евангелию, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя, а глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение».
Крещенское купание в проруби (иордани) является благочестивой традицией, позволяющей человеку должным образом настроиться и осознать суть празднества.
Реклама
В Волгограде победу под Сталинградом отметят фейерверком20.01.2020 13:22
На пикете в Светлом Яру под Волгоградом потребовали еще арестов по делу о хищении канализационных труб20.01.2020 12:23
Победитель соцсоревнования из Волгограда добился звания ветерана труда20.01.2020 12:16
Крещенские купания и народные гуляния прошли в Усадьбе «Сосновый Бор»20.01.2020 11:35
Волгоградец пожаловался в надзорные органы на контактный зоопарк20.01.2020 11:00
В Волгоградской области в крещенской купели окунулись около 30 тысяч человек20.01.2020 09:52
В Волгоградской области «гуляющую» в сети инструкцию для митингующих признали вне закона20.01.2020 09:30
Волгоградка Елена Исинбаева не уехала из Швейцарии ради Конституции20.01.2020 09:30
Сельских чиновников озадачили привлечением туристов в глубинку Волгоградской области19.01.2020 21:13
«Дети рождаются не из-за денег»: волгоградцы рассказали, как послание президента повлияло на их планы стать родителями19.01.2020 18:58
«А бабушка еще жива?»: в Волгоградской области 93-летняя ветеран войны осталась без дома19.01.2020 17:18
Помолясь: волгоградцы дружно встали в очередь к крещенской купели на Волге19.01.2020 16:31
В комитете транспорта Волгоградской области рассказали о работе над проектом третьего пускового комплекса моста через Волгу19.01.2020 16:15
В Волжском с площади Строителей «ускакали» все олени19.01.2020 16:12
Десять новеньких черных седанов пополнят гараж администрации Волгоградской области19.01.2020 15:20
Реклама