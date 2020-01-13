В Волгограде оборудуют восемь купелей для крещенского омовения





Привычные для волгоградцев места оборудуют для крещенских купаний. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, таких купелей будет восемь, как и в прошлом году. Возле них выставят посты спасательных и медицинских служб, за общественным порядком будут следить дружинники и полицейские.

Так, в Тракторозаводском районе крещенская купель появится в поселке Спартановка, напротив дома № 4 по ул. им. Грамши. Жителей Краснооктябрьского района ждут на территории яхт-клуба "Пилигрим" по адресу: ул. Матевосяна, 16. В Центральном районе совершить обряд крещенского омовения можно будет у причала № 9 на набережной, а для жителей Дзержинского района купель будет обустроена в Ангарском пруду. В Кировском районе крещенскую купель традиционно оборудуют на берегу Волги, чуть ниже по течению от пристани им. Руднева. Жители Ворошиловского и Советского районов смогут окунуться в иордань на Ельшанской набережной в микрорайоне Тулака. Сразу две купели подготовят для жителей Красноармейского района: одна появится на Севастопольской набережной у монумента В.И.Ленина, вторая – на пляже детского оздоровительного лагеря "Рассвет" в р.п. Южный.

Крещенское купание происходит в ночь с 18 на 19 января и в течение всего последующего дня в специальных прорубях - иорданях.



