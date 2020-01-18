Политика

В Волгограде на массовом пикете для политзаключенных потребуют амнистии в честь 75-летия Победы

Политика 18.01.2020 08:48
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18.01.2020 08:48


Массовый пикет в поддержку политических заключенных пройдет сегодня на площади Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Время проведения акции согласовано городской администрацией с 11 до 12.30 часов. Организаторы – представители «Левого фронта» пояснили информагентству, что в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, общественное движение по всей стране выступает с требованием провести широкую амнистию для всех политзаключённых. «Многие россияне  отмечают нарушения прав человека . Почти все задержанные отрицают свои противоправные действия. Многие показания даны после давления. Реальные сроки за незначительные нарушения порядка  во время уличных акций могут считаться давлением со стороны властей на оппозицию: для устрашения. Есть большая доля вероятности, что большая часть из задержанных подверглась лишению свободы только из-за своих политических убеждений», - утверждают организаторы акции и ссылаются на данные правозащитников о количестве политзаключенных. По их сведениям, на данный момент в России находится в заключении или приговорены к условному сроку 63 человека.

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