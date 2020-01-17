«Отдыхать, гулять, встречаться»: у губернатора романтический настрой на Центральную набережную Волгограда
Общество 17.01.2020 12:34
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17.01.2020 12:34
Что происходит за высоким забором на Центральной набережной Волгограда показали строители объекта. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня губернатор в компании мэра Волгограда и группы журналистов прогулялся по будущей прогулочной зоне.
Благоустройство территории ведется на участке от бронекатера до 15-го причала. «Мы соединяем набережную в единый комплекс и к 2021 году сделаем ее по-настоящему современным мощным центром притяжения», - обещает Андрей Бочаров.
Как пояснили в пресс-службе администрации области, недостроенную эстакаду, которая располагалась на месте проведения работ, демонтировали, укрепили берег, возвели новые подпорные стены, проложили инженерные сети. Кроме того, построены восемь локальных очистных сооружений — они будут фильтровать дождевые стоки.
Рабочие смонтировали чаши трех из пяти запланированных фонтанов, заложена основа под амфитеатр почти на 2500 мест. Параллельно решается вопрос с приведением в порядок асфальтового покрытия, организации парковочных мест, укладывается плитка на променадную часть. На очереди строительство пешеходного моста и велодорожек.
Параллельно ведется подготовительная работа для дальнейшего строительства рокадной дороги в сторону Советского и Тракторозаводских районов.
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