Общество

«Отдыхать, гулять, встречаться»: у губернатора романтический настрой на Центральную набережную Волгограда

Общество 17.01.2020 12:34
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17.01.2020 12:34




Что происходит за высоким забором на Центральной набережной Волгограда показали строители объекта. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня губернатор в компании мэра Волгограда и группы журналистов прогулялся по будущей прогулочной зоне. 

Благоустройство территории ведется на участке от бронекатера до 15-го причала. «Мы соединяем набережную в единый комплекс и к 2021 году сделаем ее по-настоящему современным мощным центром притяжения», - обещает Андрей Бочаров.

Как пояснили в пресс-службе администрации области, недостроенную эстакаду, которая располагалась на месте проведения работ, демонтировали, укрепили берег, возвели новые подпорные стены, проложили инженерные сети. Кроме того, построены восемь локальных очистных сооружений — они будут фильтровать дождевые стоки.

Рабочие смонтировали чаши трех из пяти запланированных фонтанов, заложена основа под амфитеатр почти на 2500 мест. Параллельно решается вопрос с приведением в порядок асфальтового покрытия, организации парковочных мест, укладывается плитка на променадную часть. На очереди строительство пешеходного моста и велодорожек.  
Параллельно ведется подготовительная работа для дальнейшего строительства рокадной дороги в сторону Советского и Тракторозаводских районов. 

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