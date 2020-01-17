В Волгоградской области житель Казахстана погиб из-за перебегавшей дорогу свиньи

Происшествия 17.01.2020 10:06
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17.01.2020 10:06
В Волгоградской области в ДТП погиб 30-летний житель Казахстана. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД, авария произошла накануне в 17-50 часов в Светлоярском районе Волгоградской области на трассе «Волгоград-Элиста». Водитель управлял автомобилем «Хенде Соната», когда дорогу перебежала свинья, в которое и врезалось авто. Потерявший управление автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «КАМАЗ». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Хенде» скончался на месте до приезда скорой помощи.
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