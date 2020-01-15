«КАУСТИК» безвоздмездно передал волгоградским коммунальщикам первые партии средств для борьбы с гололедом





Противогололедный материал GreenRide и раствор бишофита, выпускаемые на промышленной площадке АО «КАУСТИК», при обработке дорог центральной части Волгограда начало применять Муниципальное бюджетное учреждение «Северное».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «КАУСТИКа», всего в течение нынешней зимы в адрес МБУ «Северное» волгоградский «КАУСТИК» поставит 120 тонн противогололедного материала GreenRide и 400 кубометров раствора бишофита.

В январе этого года специалисты муниципального учреждения уже обрабатывали асфальтированные участки проспекта им. Ленина в Центральном районе областного центра. Обработка дорожных покрытий ведется в вечерние и ночные часы, распределение реагентов происходит с помощью универсальных комбинированных автомашин на базе «КАМАЗ». Главное условие – обработка материалами на основе бишофита должна происходить в режиме предупреждения гололеда.

GreenRide, рекомендованный федеральным «РОСДОРНИИ» в качестве противогололедного материала (ПГМ), представляет собой гранулы белого или светло-серого цвета, который полностью готов к применению и используется без каких-либо добавок. Основой этого ПГМ, содержащего биофильные элементы и ингибитор коррозии, является природный минерал бишофит Светлоярского месторождения. Продолжительность действия ПГМ GreenRide гораздо больше, чем у песко-соляной смеси. При этом в воздухе, почве и стоячих водах токсичных веществ не образуется, также не требуется замены плодородного слоя почвы вблизи дорог.