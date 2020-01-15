«КАУСТИК» безвоздмездно передал волгоградским коммунальщикам первые партии средств для борьбы с гололедом
Экономика 15.01.2020 15:22 Новости компаний
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15.01.2020 15:22 Новости компаний
Противогололедный материал GreenRide и раствор бишофита, выпускаемые на промышленной площадке АО «КАУСТИК», при обработке дорог центральной части Волгограда начало применять Муниципальное бюджетное учреждение «Северное».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «КАУСТИКа», всего в течение нынешней зимы в адрес МБУ «Северное» волгоградский «КАУСТИК» поставит 120 тонн противогололедного материала GreenRide и 400 кубометров раствора бишофита.
В январе этого года специалисты муниципального учреждения уже обрабатывали асфальтированные участки проспекта им. Ленина в Центральном районе областного центра. Обработка дорожных покрытий ведется в вечерние и ночные часы, распределение реагентов происходит с помощью универсальных комбинированных автомашин на базе «КАМАЗ». Главное условие – обработка материалами на основе бишофита должна происходить в режиме предупреждения гололеда.
GreenRide, рекомендованный федеральным «РОСДОРНИИ» в качестве противогололедного материала (ПГМ), представляет собой гранулы белого или светло-серого цвета, который полностью готов к применению и используется без каких-либо добавок. Основой этого ПГМ, содержащего биофильные элементы и ингибитор коррозии, является природный минерал бишофит Светлоярского месторождения. Продолжительность действия ПГМ GreenRide гораздо больше, чем у песко-соляной смеси. При этом в воздухе, почве и стоячих водах токсичных веществ не образуется, также не требуется замены плодородного слоя почвы вблизи дорог.
Добавим, что противогололедный реагент GreenRide, который выпускается на промплощадке волгоградского «КАУСТИКа», уже несколько лет успешно применяется в Московской области, а также на технологических участках дорог аэропортов Волгограда, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Сургута, Читы и других городов России. Кроме этого для предотвращения обледенения дорог реагенты на основе хлористого магния активно используют порты Приморского края.
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