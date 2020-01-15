









Полицейские задержали 26-летнего жителя Чернышковского района, который сбил на мотоцикле женщину с 6-месячным ребенком. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне вечером в поселке Басакин. Мотоциклист совершил наезд на 34-летнюю женщину, которая везла в коляске 6-месячного малыша. Пешеходы двигались по краю проезжей части в попутном направлении. Пострадавших госпитализировали в больницу с ушибами и ссадинами.





Водитель после наезда с места происшествия скрылся. Его быстро установили и задержали по месту жительства. Как выяснилось, в момент совершения ДТП водитель был сильно пьян. В отношении него составлены административные материалы по факту управления транспортом в состоянии опьянения и оставления места ДТП. Чернышковский районный суд назначил ему суммарное наказание в 25 суток административного ареста: 15 и 10 суток ареста за каждое совершенное правонарушение.

С учетом степени тяжести полученных пешеходами травм будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела.