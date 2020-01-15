Волжских курильщиков оставили без дешевых сигарет





43-летний волжанин задержан за торговлю контрафактными сигаретами. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина приобретал в другом регионе табачную продукцию с акцизными марками, изготовленными не на Госзнаке, и реализовывал мелкими партиями другим торговцам. В ходе обыска в принадлежащем подозреваемому гаражном боксе оперативники изъяли партию контрафактной табачной продукции известных торговых марок в количестве 38 тысяч пачек на общую сумму более 1 миллиона рублей. Оперативники предполагают, что волжанин заработал на этом не менее 3 миллионов рублей. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Установить нелегального поставщика сигарет удалось в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Волжскому совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ.

Как правило, «левые» сигареты стоят примерно раза в два дешевле, чем настоящая продукция, поэтому они пользуются спросом у курильщиков.

Фото УФСБ по Волгоградской области.