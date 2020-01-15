Волжских курильщиков оставили без дешевых сигарет

Происшествия 15.01.2020 10:51
7
15.01.2020 10:51
43-летний волжанин задержан за торговлю контрафактными сигаретами. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина приобретал в другом регионе табачную продукцию с акцизными марками, изготовленными не на Госзнаке, и реализовывал мелкими партиями другим торговцам. В ходе обыска в принадлежащем подозреваемому гаражном боксе оперативники изъяли партию контрафактной табачной продукции известных торговых марок в количестве 38 тысяч пачек на общую сумму более 1 миллиона рублей. Оперативники предполагают, что волжанин заработал на этом не менее 3 миллионов рублей. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Установить нелегального поставщика сигарет удалось в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Волжскому совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ.
Как правило, «левые» сигареты стоят примерно раза в два дешевле, чем настоящая продукция, поэтому они пользуются спросом у курильщиков.
Фото УФСБ по Волгоградской области.
Реклама
В Волгоградской области пьяный водитель сбил женщину с грудничком в коляске (ВИДЕО)15.01.2020 11:30
Происшествия 15.01.2020 11:30
Водолазы извлекли тела двоих рыбаков из озера в Волгоградской области14.01.2020 17:21
Происшествия 14.01.2020 17:21
3 Обсудить
В Волгограде разбойник с ножом и в белых перчатках ограбил офис микрозаймов14.01.2020 12:08
Происшествия 14.01.2020 12:08
4 Обсудить
В Волгограде на овощном складе «в луковой шелухе» нашли нелегалов14.01.2020 10:48
Происшествия 14.01.2020 10:48
9 Обсудить
Трое разбойников сломали волгоградцу руки из-за сотового телефона13.01.2020 16:15
Происшествия 13.01.2020 16:15
2 Обсудить
В Волгоградской области рецидивист проломил топором голову пожилой соседке13.01.2020 11:31
Происшествия 13.01.2020 11:31
В Волжском пассажирка автобуса попала в больницу из-за водителя иномарки12.01.2020 10:14
Происшествия 12.01.2020 10:14
В Волгограде на оптовке задержали шестерых иностранцев11.01.2020 09:23
Происшествия 11.01.2020 09:23
3 Обсудить
В Волгограде полицейские нашли родителей пятилетнего потеряшки10.01.2020 16:15
Происшествия 10.01.2020 16:15
В Волгограде охотники за металлом попались на краже станков10.01.2020 14:51
Происшествия 10.01.2020 14:51
4 Обсудить
В Волгограде у Мамаева кургана машина с инвалидом врезалась в столб, есть пострадавшие (ВИДЕО)10.01.2020 11:25
Происшествия 10.01.2020 11:25
В Волгограде четверо малолетних детей пострадали в ДТП10.01.2020 10:30
Происшествия 10.01.2020 10:30
В Волгоградской области водитель сбил насмерть пешехода и скрылся10.01.2020 10:12
Происшествия 10.01.2020 10:12
В Волгограде вахтовик из Нижнего Новгорода во время рождественского застолья порезал жителя Астрахани09.01.2020 13:13
Происшествия 09.01.2020 13:13
В Волгоградской области изъяли десятки ящиков с нелегальным алкоголем09.01.2020 11:34
Происшествия 09.01.2020 11:34
Реклама