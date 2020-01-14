Новогодние траты клиентов ВТБ в ЮФО выросли на 20%

Экономика 14.01.2020 16:06 Новости компаний
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14.01.2020 16:06 Новости компаний
ВТБ проанализировал транзакционную активность розничных клиентов в ходе новогодних праздников 2020 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в ЮФО клиенты совершали транзакции активнее, чем в прошлом году: объем и число совершенных операций увеличились на 20%– 3 млн шт., их объем составил 2,5 млрд рублей. Средний чек на одного человека – 870 руб.
В этом году общий объем трат клиентов ВТБ в России увеличился на 25% и составил 59,3 млрд рублей. Количество совершенных транзакций выросло на 33% до 63,2 млн штук. Лидером по этим показателям стала Москва – 10,4 млн транзакций на 14,2 млрд рублей. В городах южного округа наибольший объем трат пришелся на Ростов-на-Дону (630 млн. руб.), далее следуют Краснодар (420 млн рублей) и Волгоград (350 млн рублей).
Заграничный отдых в эти новогодние праздники выбрали почти 500 тысяч клиентов банка ВТБ, что на 20% выше прошлогодних значений – самыми посещаемыми странами стали США, Великобритания и Германия. Число совершенных ими транзакций превысило 1,56 млн, за год этот показатель вырос на 20%. Общий объем трат в ходе зарубежных поездок составил 4,7 млрд рублей, что сопоставимо с результатами прошлого года.
Первая пятерка зарубежных стран по объему совершенных транзакций не изменилась. Первенство уже на протяжении пяти лет завоевывает Италия. Клиенты ВТБ совершили там операции на 454 млн рублей. Далее следуют США (368 млн рублей), ОАЭ (345 млн), Великобритания (320 млн), Франция (317 млн). Новичками» топ-30 рейтинга стали Литва и Португалия. Швеция и Грузия, напротив, в число наиболее популярных направлений в этот раз не попали.
Лидером рейтинга с наибольшей транзакционной активностью второй год подряд стали США - более 302 тыс. транзакций, что в 1,5 раз больше чем в прошлую зиму. Средний чек по карточным транзакциям в странах топ-30 в этом году составил 3 тысячи рублей, лидерами по данному показателю стали Швейцария (10 тыс. рублей), ОАЭ и Франция (по 9,5 тыс. рублей).
В период зимних праздников на 20% увеличились транзакции туристов в супермаркетах, а в ресторанах и барах – на 16%. На 20% вырос интерес к посещению театров, концертов и кино, а также на экскурсии. Максимальное число транзакций в этих категориях как обычно было совершено в Испании и Финляндии.
При этом покупки в магазинах одежды и обуви увеличились всего на 8%. Такой же рост показали траты на аренду автомобилей, при этом на заправках обороты увеличились сразу на 14%.
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