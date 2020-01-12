Федералы назвали волгоградцам срок избавления от пробок на злополучном жд-переезде





Разноуровневые развязки будут возведены при строительстве обхода поселка Максима Горького в Волгограде, которые обеспечат беспрепятственный проезд автотранспорта через железнодорожный переезд. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград», сейчас работы по строительству обхода идут полным ходом. Так, для расширения трассы до четырех полос сформировано земляное полотно, идет укладка нижнего слоя асфальтобетона на развязке у выезда из поселка. Работы по строительству обхода планируется завершить в 2021 году. Сейчас, как известно, в районе железнодорожного переезда нередко собираются километровые пробки, особенно ситуация обостряется летом, когда увеличивается автомобильный поток в сторону южных регионов.

В итоге новая трасса позволит, с одной стороны, сократить время в пути перевозчикам, а значит, снизить затраты, а с другой – улучшить экологию и повысить уровень безопасности движения в самом населенном пункте. Новый участок дороги будет оборудован барьерными ограждениями по оси трассы, освещением, остановочными комплексами, пандусами для маломобильных граждан, пешеходными переходами и светофорами.



