



В Волгоградской области почти 36% жителей имели среднедушевой доход в размере от 9 до 18 тысяч рублей в 2018 году. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные опубликовал Волгоградстат в ежегодном сборнике. Еще 24% получали доходы от 18 до 27 тысяч рублей. А вот выше 27 тысяч – до 36 тысяч рублей – имели лишь 12,6% человек.

Самыми малочисленными являлись группы населения с минимальными и максимальными доходами. Так, до 9 тысяч рублей получали доходов 13,3% жителей. От 36 тысяч до 45 тысяч рублей – 6,5% человек. Доходы свыше 45 тысяч рублей зафиксированы у 7,8% жителей. Между тем, по данным Волгоградстата, размер средней зарплаты в 2018 году составил 30350 рублей. Таким образом, в регионе 60% жителей имели доход ниже средней зарплаты.



