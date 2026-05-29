В Волгограде ударными темпами продолжаются работы по благоустройству двух центральных площадей города-героя – площади Павших борцов у храма Александра Невского и Привокзальной площади у железнодорожной станции «Волгоград-1».

Фотограф Геннадий Гуляев запечатлел ремонтные работы с неожиданного ракурса, показывающего масштаб стартовавшего благоустройства.





К примеру, площадь Павших борцов, на которой три недели назад был парад в честь Дня Победы, полностью лишилась асфальта. Теперь эта территория больше напоминает перепаханное поле, которое готовят под посев. Однако сажать здесь ничего не собираются. Напротив, судя по новым фотографиям, рабочие решили углубиться и выкопали яму выше человеческого роста. По наличию канализационного колодца рядом можно предположить, что здесь в самое ближайшее время начнут менять коммуникации.

Новые трубы уже лежат горкой поблизости. Также видно, что коммуникации прокладывают и вдоль подпорной стены. Кстати, как отмечает волгоградский краевед Роман Шкода, красноватый оттенок песка и земли, который также можно заменить на фотографиях перекопанной площади Павших борцов, придает крошка от старого царицынского кирпича. Оказывается, что до Сталинградской битвы на этом месте стояли дома XIX века постройки.

- Все эти дома так или иначе прошли через Сталинградскую битву и были разобраны во второй половине 40-х гг. При этом подземные их части, фундаменты, низшие уровни первых этажей остались на месте и сейчас ковш экскаватора вместе со слоями асфальта крошит отчасти и этот царицынский кирпич, рассыпая его по земле красным порошком, - рассказал краевед. - Вот так прошлое намекает нам о том, что оно прячется где-то под слоями асфальта, по всему городу.





Напомним, что сроки у подрядчиков жесткие. Согласно госконтракту, все демонтажные работы в центре Волгограда должны завершиться к 1 июля этого года. До 1 августа на площади Павших борцов должна появиться брусчатка, системы видеонаблюдения и освещения, а потом начнется монтаж малых архитектурных форм и озеленение, что станет финишным этапом работ.





Активно работает подрядчик и на Привокзальной площади. Ее новые очертания, вымощенные свежей плиткой, уже хорошо видны с высоты.

Как ранее сообщало информагентство, накануне сюда завезли плиты из натурального карельского камня, которыми начали облицовывать новый фонтан «Детский хоровод». На обновленном участке Привокзальной площади в скором времени высадят также и новые деревья.

Фото Геннадия Гуляева





