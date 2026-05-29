Центральной набережной Волгограда очертили новые границы

В Волгограде утверждены границы и режим использования объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р. Волги». Как отмечается в приказе облкульнаследия, аналогичный документ, который действовал с апреля 2018 года утратил свою силу.

В новой редакции обозначены границы объекта культурного наследия, в том числе и на территории вблизи амфитеатра и бронекатера БК-31.





Как и ранее, в границах территории объекта культурного наследия запрещается строительство и увеличение объемно-пространственных характеристик объектов капитального строительства, проведение земляных, строительных и мелиоративных работ. Исключения составляют работы по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, ремонта на объектах, которые не отнесены к памятникам культуры, а также дорог и инженерных сетей при условии соблюдения определенных мер по сохранности ансамбля. Допускаются и другие работы, обозначенные в приказе, но они не должны нанести вред объекту культурного наследия.





