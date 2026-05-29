Росавиация закрыла аэропорт Волгограда из-за угрозы ракетного удара





В Волгоградской области вновь ограничено использование воздушного пространства региона гражданскими судами. Росавиация в 14:46 сообщила об остановке работы аэропорта Волгограда.

- В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов. Приём и отправка воздушных судов приостановлены, - сообщили в пресс-службе федерального авиационного агентства.

Напомним, ранее Росавиация уже закрывала местную воздушную гавань в период с 22:50 28 мая до 05:54 29 мая. Запрет вводили на фоне массированного воздушного удара ВСУ по Волгоградской области. Повторные ограничения введены из-за ракетной опасности, объявленной специалистами на территории региона в 14:27.