Региональный фонд капремонта готовится к строительному сезону-2020

Экономика 10.01.2020 15:37
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10.01.2020 15:37
В 2020 году регоператор планирует провести строительно-монтажные работы на 280 МКД. Уже заключено договоров на разработку проектно-сметной документации по 200 объектам. Объявлено аукционов на проведение строительно-монтажных работ по 99 МКД, из них по 71 МКД уже заключены контракты с подрядчиками. Из 255 домов, на которых будут проводиться только инженерные изыскания, по 212-ти заключены договоры, остальные планируются к размещению на электронной площадке. По данным на 30.12.2019 г. сумма законтрактованных по плану 2020 года средств составляет 323,2 млн. руб. Эти цифры ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе регоператора.
Практику заблаговременного проведения аукционов руководство Фонда капремонта применяет с 2018 года: это позволяет приступать к выполнению строительно-монтажных работ, как только установятся благоприятные погодные условия. Так, электронные аукционы на заключение договоров с подрядными организациями на работы в 2020 году региональный фонд капремонта проводит уже с середины прошлого года.
Параллельно с этим ведется работа по подготовке к капитальному ремонту многоквартирных домов в последующие годы — специалисты регоператора формируют предложения собственникам.
Напомним, на территории всех муниципальных образований Волгоградской области уже приведены в порядок 1315 МКД, улучшены условия проживания для 125 тысяч семей. Волгоградская область стала первым субъектом РФ, включившим в региональное законодательство о капитальном ремонте такой вид работ, как замена лифтового оборудования. С 2017 года установлены 634 новых подъемников. При этом размер минимального взноса на капремонт в регионе остается одним из самых низких в ЮФО.
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