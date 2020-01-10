Здравоохранение

Идея праздничного подарка: годовой «Полис Здоровья» для себя и любимых

Здравоохранение 10.01.2020 07:58 Реклама
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10.01.2020 07:58 Реклама


Январь — месяц праздников, а потому поиск подарков, сочинение поздравлений продолжается. Вы задумывались о том, что чаще всего мы желаем друг другу здоровья? «Внести свой вклад в здоровье близких и в своё здоровье можно прямо сейчас —  подарить годовое обслуживание в частной клинике. Отличная идея для качественного, полезного и оригинального подарка! — говорит ведущий врач-терапевт сети многопрофильных клиник «ДИАЛАЙН» Карасёва Наталья Викторовна, — Кроме того, в период новогодних каникул мы предоставляем для всех отличные скидки». 
«Высота 102» узнала, кому может быть полезен годовой «Полис Здоровья».
Во-первых, молодым и работающим людям. По «Полису Здоровья» посетить ближайший медицинский центр «ДИАЛАЙН» можно в любое удобное для вас время и день. Запись к врачу — самостоятельно на сайте или через общий колл-центр по номеру 220-220. 
«Полис Здоровья» дает возможность 6 раз посетить терапевта. При необходимости по нему можно выполнить клинические анализы крови и мочи, электрокардиограмму или ультразвуковое исследование органов брюшной полости (в зависимости от наполнения «Полиса Здоровья»).
Во-вторых, пожилым людям. Зачастую пациентам в возрасте необходим постоянный  мониторинг анализов и исследований, которые назначил доктор. В клиниках «ДИАЛАЙН» индивидуальный, доверительный подход к каждому .
В-третьих, всем, кто следит за своим здоровьем и проходит ежегодную диспансеризацию. 
Сеть многопрофильных клиник «ДИАЛАЙН» — медицинский центр для детей и взрослых по доступным ценам.
Телефоны +7 (8442) 220-220, +7 (8443) 450-450.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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