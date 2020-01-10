



Январь — месяц праздников, а потому поиск подарков, сочинение поздравлений продолжается. Вы задумывались о том, что чаще всего мы желаем друг другу здоровья? «Внести свой вклад в здоровье близких и в своё здоровье можно прямо сейчас — подарить годовое обслуживание в частной клинике. Отличная идея для качественного, полезного и оригинального подарка! — говорит ведущий врач-терапевт сети многопрофильных клиник «ДИАЛАЙН» Карасёва Наталья Викторовна, — Кроме того, в период новогодних каникул мы предоставляем для всех отличные скидки».

«Высота 102» узнала, кому может быть полезен годовой «Полис Здоровья».

Во-первых, молодым и работающим людям. По «Полису Здоровья» посетить ближайший медицинский центр «ДИАЛАЙН» можно в любое удобное для вас время и день. Запись к врачу — самостоятельно на сайте или через общий колл-центр по номеру 220-220.

«Полис Здоровья» дает возможность 6 раз посетить терапевта. При необходимости по нему можно выполнить клинические анализы крови и мочи, электрокардиограмму или ультразвуковое исследование органов брюшной полости (в зависимости от наполнения «Полиса Здоровья»).

Во-вторых, пожилым людям. Зачастую пациентам в возрасте необходим постоянный мониторинг анализов и исследований, которые назначил доктор. В клиниках «ДИАЛАЙН» индивидуальный, доверительный подход к каждому .

В-третьих, всем, кто следит за своим здоровьем и проходит ежегодную диспансеризацию.

Сеть многопрофильных клиник «ДИАЛАЙН» — медицинский центр для детей и взрослых по доступным ценам. — медицинский центр для детей и взрослых по доступным ценам.

Телефоны +7 (8442) 220-220, +7 (8443) 450-450.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.



