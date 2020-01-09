Происшествия 09.01.2020 09:32
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09.01.2020 09:32
В ГУ МВД по Волгоградской области опровергли сведения о возможном покушении на кражу еще одной светодиодной фигуры оленя с площади Строителей в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, звонок от женщины, проживающей неподалеку от сквера, где установлена новогодняя композиция, действительно был. Волжанка сообщила, что, как ей показалось, неизвестные пытались похитить светодиодную фигуру оленя. Полицейские установили граждан, которые, как выяснилось, не собирались похищать оленя, а всего лишь хотели с ней сфотографироваться.
Ранее, напомним, сообщалось о том, что в Волжском пытались в ночь на рождество похитить еще одну световую композицию, установленную на площади Строителей. Администрация Волжского даже выразила признательность волжанке, которая проявила бдительность и благодаря которой удалось предотвратить похищение оленя. Между тем, воров, похитивших фигуру светодиодного оленя 5 декабря, до сих пор найти не удалось. За информацию о причастных к этому преступлению объявлено денежное вознаграждение, сумма которого не разглашается.
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