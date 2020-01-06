Культура

Волгоградскому музею имени Машкова пообещали добавить площадей

Культура 06.01.2020 14:31
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06.01.2020 14:31


О новых перспективах развития музея изобразительных искусств имени Илья Машкова заявил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает ИА "Высота 102". "В этом году исполняется 60 лет музею Машкова, он по-настоящему является национальным достоянием нашей страны. Здесь собраны произведения великих российских и зарубежных мастеров. Мы сделали определенные изменения по повышению качества работы учреждения, но уже сегодня видим, что выставочных площадей не хватает. Поэтому в год 60-летия музея мы примем решение по его дальнейшему развитию, размещению фондов, по увеличению выставочных площадей. На сегодняшний день мы уже прорабатываем несколько вариантов размещения фондохранилища, увеличения площадей. Наша задача — выбрать тот вариант, который будет по-настоящему востребован. Надеюсь, что специалисты, профессионалы очень активно подключатся к этой работе", - сказал губернатор в ходе сегодняшнего визита в  музейный выставочный зал на улице Чуйкова.

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