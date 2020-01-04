Расследования

В Волгограде арестован рецидивист, изрезавший лицо женщине-таксисту

Расследования 04.01.2020 10:08
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04.01.2020 10:08


Заключен под стражу на два месяца трижды ранее судимый 39-летний волгоградец, который 2 января напал на 35-летнюю женщину – водителя такси и изрезал ей лицо. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в региональном главке МВД. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».
Установлено, что рецидивист, находясь в салоне машины возле дома по ул. Тимофеева в Дзержинском районе, в ходе возникшего из-за оплаты конфликта нанес водителю колото-резаные раны в область лица. После мужчина попытался завладеть транспортным средством, однако не смог довести свой преступный умысел до конца из-за вмешательства прохожих. С места преступления он скрылся, а пострадавшая была доставлена в больницу. Однако подозреваемого быстро задержали.
Как ранее сообщало информагентство со ссылкой на коллегу пострадавшей, изначально в машину сели три человека – двое мужчин и женщина. Они катались по скупкам – заезжали в ломбард возле Качинского рынка, потом поехали на Хорошева. Затем двое вышли, оставшийся мужчина попросил отвезти его к дому №5 по улице Тимофеева - это возле оврага. Уже на месте он отказался платить, о чем водитель тут же написала в рабочий чат, но потом прислала СМС: «Отбой, расплатились». Но уже через считанные минуты в 23.14 она сообщила, что ее порезали.
Известно, что пострадавшая в ходе конфликта женщина воспитывает троих детей.


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