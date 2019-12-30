Экономика

Сбербанк в Волгограде информирует о режиме работы офисов в новогодние праздники

Экономика 30.12.2019 16:45
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30.12.2019 16:45


Волгоградское отделение ПАО Сбербанк информирует об изменении режима работы офисов банка в праздничные дни.Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка,  31 декабря 2019 года филиалы Сбербанка будут обслуживать клиентов по сокращенному на один час режиму работы.
С 1 по 8 января – нерабочие праздничные дни для всех офисов банка, кроме дежурных отделений.
3 января в Волгограде будет работать дежурный офис по адресу:улица Коммунистическая, 40 
4 января - проспект им. В.И. Ленина,  1, корп.б 
5 января - проспект Героев Сталинграда, 50
6 января - улица Рабоче-Крестьянская, 14
Режим работы отделений в период новогодних праздников 3-6 января с 09:00 15:00.
8 января в Волгограде будет работать дежурный офис по адресу:улица 8-й Воздушной Армии, 47, корп.а, а также еще более 80 офисов в городе Волгограде и Волгоградской области.
Жители других городов области также смогут воспользоваться услугами банка, обратившись в местные дежурные отделения.
С полной информацией о режиме работы офисов в праздничные дни на территории Волгоградской области можно ознакомиться на официальном сайте Сбербанка в разделе «Отделения и банкоматы».

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