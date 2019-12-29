В Волгоградской области водолазы достали тело утонувшего рыбака

Происшествия 29.12.2019 10:32
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29.12.2019 10:32
Водолазы достали тело утонувшего несколько дней назад жителя Октябрьского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в Котельниковском межрайонном следственном отделе СУ СК по Волгоградской области, 77-летний мужчина отправился на рыбалку на резиновой лодке на один из водоемов около хутора Антонов. Лодка перевернулась, мужчина оказался в воде, но выбраться на берег не смог.
Фото из архива ИА "Высота 102".
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