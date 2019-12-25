Жительнице Волгоградской области прислали песок вместо новогодних подарков для внуков





Вместо долгожданных покупок и подарков для родных жители Волгоградской области, попавшиеся на удочку мошенников, получают плохое настроение и теряют свои деньги. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, так, жительница Светлоярского района на одном из сайтов оставила заявку на приобретение штор и оплатила товар. Спустя несколько дней потерпевшая получила посылку, в которой вместо штор находились два мешочка, наполненных песком.

А жительница Урюпинского района решила приобрести новогодние костюм и платье для своих внуков. Объявление о продаже она нашла в одной из социальных сетей. Вскрыв упаковку, женщина также обнаружила два мешочка с песком.

А 20-летний волгоградец лишился 10 тысяч рублей, оплатив в интернет-магазине доставку брендовых кроссовок. Все попытки молодого человека связаться с лжепродавцами ни к чему не привели, и мошенники заблокировали профиль потерпевшего. Пока злоумышленников ищут, полицейские предупреждают, что доверять при заказе товара в интернете можно только проверенным продавцам товаров и услуг. Прежде, чем оплатить покупки на незнакомых вам ранее сайтах, читайте отзывы об этих интернет-магазинах, советуют в ГУ МВД.



