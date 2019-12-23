Расследования 23.12.2019 16:46
3588 1
23.12.2019 16:46
Сегодня апелляционная инстанция Волгоградского облсуда подтвердила приговор руководителю благотворительной организации инвалидов "Луч надежды" Игорю Башкатову. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, он оправиться в колонии общего режима на 3 года и 7 месяцев. Приговор Башкатову вынес в октябре текущего года Краснооктябрьский районный суд. Его признали виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 28 млн рублей и подделке документов.
В суде установлено, что активист в течение трех лет подавал в налоговые органы фиктивные декларации об использовании земельного участка площадью свыше 5,5 га по улице Зелинского,12А в Тракторозаводском районе, якобы для организации досуга инвалидов.
По документам на земельном участке для подопечных фонда проводились различные физкультурно-оздоровительные мероприятия, курсы вождения, чаепития и другие мероприятия. По факту там находилась платная автостоянка и еще ряд коммерческих объектов. Прикрываясь благотворительными целями, Башкатов смог получить многомиллионные налоговые льготы.
Вину в инкриминируемых преступлениях Башкатов не признал и просил себя оправдать. В качестве дополнительного наказания суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной с предоставлением социальных услуг, в течение года.
В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество общественника на сумму свыше 25,5 млн рублей.
Реклама
Московскому владельцу птицефабрики в Волгоградской области грозит 7 лет за сокрытие налогов23.12.2019 16:08
Расследования 23.12.2019 16:08
944 Обсудить
Бывший соратник экс-мэра Волгограда предстал перед судом23.12.2019 10:43
Расследования 23.12.2019 10:43
37462 24 Обсудить
В Волгоградской области отец и сын стали уголовниками из-за 24 карасей22.12.2019 17:04
Расследования 22.12.2019 17:04
6119 28 Обсудить
В Волгограде прикрыли виртуальную ярмарку криминальных услуг21.12.2019 18:32
Расследования 21.12.2019 18:32
9504 4 Обсудить
В Волгограде москвич ответит в суде за "игру в наперстки" с застрахованным на 4,5 млн рублей товаром20.12.2019 15:00
Расследования 20.12.2019 15:00
2647 3 Обсудить
25-летнему волгоградцу грозит тяжкая статья за истязание 6-летнего пасынка19.12.2019 19:25
Расследования 19.12.2019 19:25
9149 5 Обсудить
В Волгограде директора завода осудили за сокрытие от налоговой 253 млн рублей19.12.2019 17:33
Расследования 19.12.2019 17:33
9075 11 Обсудить
Ломал ребра и отрывал уши: в Волгограде отчим рассказал, как истязал пасынка19.12.2019 16:34
Расследования 19.12.2019 16:34
15708 13 Обсудить
В Волгограде госинспектора управления Росрыболовства отправили в тюрьму за взятки18.12.2019 16:25
Расследования 18.12.2019 16:25
3493 5 Обсудить
Житель Волгоградской области оставил бывшую жену без кожи18.12.2019 12:59
Расследования 18.12.2019 12:59
2768 4 Обсудить
В Волгоградской области за обман на 82,5 тыс евро осудили задержанного в Польше мошенника17.12.2019 17:24
Расследования 17.12.2019 17:24
3510 Обсудить
За ремонт дороги методом "тяп-ляп" судят жителя Волгограда17.12.2019 16:22
Расследования 17.12.2019 16:22
1023 1 Обсудить
В дело о сносе «Соснового бора» втянули прокуратуру Волгоградской области17.12.2019 12:17
Расследования 17.12.2019 12:17
4754 20 Обсудить
В Волгограде вынесли приговор паре, пытавшейся устроить свидание за взятку сотруднику УФСИН16.12.2019 19:25
Расследования 16.12.2019 19:25
28393 8 Обсудить
В Волгограде химика-самоучку осудили за изготовление «взрывпакетов»16.12.2019 17:54
Расследования 16.12.2019 17:54
2069 9 Обсудить
Реклама