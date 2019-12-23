



Сегодня апелляционная инстанция Волгоградского облсуда подтвердила приговор руководителю благотворительной организации инвалидов "Луч надежды" Игорю Башкатову. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, он оправиться в колонии общего режима на 3 года и 7 месяцев. Приговор Башкатову вынес в октябре текущего года Краснооктябрьский районный суд. Его признали виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 28 млн рублей и подделке документов.

В суде установлено, что активист в течение трех лет подавал в налоговые органы фиктивные декларации об использовании земельного участка площадью свыше 5,5 га по улице Зелинского,12А в Тракторозаводском районе, якобы для организации досуга инвалидов.

По документам на земельном участке для подопечных фонда проводились различные физкультурно-оздоровительные мероприятия, курсы вождения, чаепития и другие мероприятия. По факту там находилась платная автостоянка и еще ряд коммерческих объектов. Прикрываясь благотворительными целями, Башкатов смог получить многомиллионные налоговые льготы.

Вину в инкриминируемых преступлениях Башкатов не признал и просил себя оправдать. В качестве дополнительного наказания суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной с предоставлением социальных услуг, в течение года.

В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество общественника на сумму свыше 25,5 млн рублей.



