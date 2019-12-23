Расследования

В Волгограде псевдозащитника инвалидов отправили в колонию за налоговые махинации

Расследования 23.12.2019 16:46
3588 1
23.12.2019 16:46


Сегодня апелляционная инстанция Волгоградского облсуда подтвердила приговор руководителю благотворительной организации инвалидов "Луч надежды" Игорю Башкатову. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, он оправиться в колонии общего режима на 3 года и 7 месяцев. Приговор Башкатову вынес в октябре текущего года Краснооктябрьский районный суд. Его признали виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 28 млн рублей и подделке документов. 
В суде установлено, что активист в течение трех лет подавал в налоговые органы фиктивные декларации об использовании земельного участка площадью свыше 5,5 га по улице Зелинского,12А в Тракторозаводском районе, якобы для организации досуга инвалидов.
По документам на земельном участке для подопечных фонда проводились различные физкультурно-оздоровительные мероприятия, курсы вождения, чаепития и другие мероприятия. По факту там находилась платная автостоянка и еще ряд коммерческих объектов. Прикрываясь благотворительными целями, Башкатов смог получить многомиллионные налоговые льготы.
Вину в инкриминируемых преступлениях Башкатов не признал и просил себя оправдать. В качестве дополнительного наказания суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной с предоставлением социальных услуг, в течение года.
В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество общественника на сумму свыше 25,5 млн рублей.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Все операции с коммерческой недвижимостью
Расследования
23.12.2019 16:08
Расследования 23.12.2019 16:08
944 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.12.2019 10:43
Расследования 23.12.2019 10:43
37462 24 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.12.2019 17:04
Расследования 22.12.2019 17:04
6119 28 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.12.2019 18:32
Расследования 21.12.2019 18:32
9504 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.12.2019 15:00
Расследования 20.12.2019 15:00
2647 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.12.2019 19:25
Расследования 19.12.2019 19:25
9149 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.12.2019 17:33
Расследования 19.12.2019 17:33
9075 11 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.12.2019 16:34
Расследования 19.12.2019 16:34
15708 13 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.12.2019 16:25
Расследования 18.12.2019 16:25
3493 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.12.2019 12:59
Расследования 18.12.2019 12:59
2768 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.12.2019 17:24
Расследования 17.12.2019 17:24
3510 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.12.2019 16:22
Расследования 17.12.2019 16:22
1023 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.12.2019 12:17
Расследования 17.12.2019 12:17
4754 20 Обсудить

0
Далее
Расследования
16.12.2019 19:25
Расследования 16.12.2019 19:25
28393 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
16.12.2019 17:54
Расследования 16.12.2019 17:54
2069 9 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:19
Александр Пахомов: В 2020 году можно ожидать дальнейшего снижения ставок по вкладам и кредитамСмотреть фотографии
17:15
В Волгоградской области крупное предприятие осталось на плаву при помощи налоговой рассрочкиСмотреть фотографии
17:04
«Почта Банк» внедрил удаленную идентификацию через мобильное приложение «Биометрия»Смотреть фотографии
16:46
В Волгограде псевдозащитника инвалидов отправили в колонию за налоговые махинацииСмотреть фотографии
16:30
Волгоградский полицейские изъяли свыше 300 кг незаконных деликатесовСмотреть фотографииCмотреть видео
16:19
На DomClick.ru появилась отдельная страница о каждом многоквартирном доме в РоссииСмотреть фотографии
16:08
Московскому владельцу птицефабрики в Волгоградской области грозит 7 лет за сокрытие налоговСмотреть фотографии
15:39
Банк «Открытие»: россияне оптимистично смотрят на личное финансовое будущее и не верят в обвал рубля в 2020 годуСмотреть фотографии
14:32
«Снял шкуру, расчленил, хотел съесть»: в Волгограде идет под суд убийца собакиСмотреть фотографии
14:11
Заместителями нового спикера Волгоградской гордумы станут отцы-молодцыСмотреть фотографии
13:49
Нуждающимся волгоградцам раздали три тонны добраСмотреть фотографии
13:19
МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мираСмотреть фотографии
11:59
В Волгоградской области «блуждает» гонконгский гриппСмотреть фотографии
11:28
В Волгоградской области водитель сбил женщину с ребенком на рукахСмотреть фотографии
11:11
Волгоградские налоговики призывают завершить год без долговСмотреть фотографии
10:43
Бывший соратник экс-мэра Волгограда предстал перед судом Смотреть фотографии
10:21
Главу совета депутатов в городском поселении Волгоградской области лишили должностиСмотреть фотографии
09:16
Жительницу Волгоградской области обвиняют в краже миллионов у сожителяСмотреть фотографии
08:31
В долгах, как в шелках: жители Волгоградской области берут больше и больше кредитовСмотреть фотографии
20:29
«Потерпите лет десять»: в Волгограде «поплыл» аварийный домСмотреть фотографии
17:04
В Волгоградской области отец и сын стали уголовниками из-за 24 карасейСмотреть фотографии
14:49
Привет из Калининграда?: окна ГУ МВД России по Волгоградской области украсили снежинкиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:10
Долой серость!: в Волгограде приступают к покраске льда на катке в пойме ЦарицыСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде начали установку главной городской елкиСмотреть фотографии
11:44
Биты, зонтики и книги: какие подарки покупала Волгоградская областная дума в 2019 году Смотреть фотографии
10:31
Прикрывший ребенка от дождя игрок волгоградского «Ротора» отмечает день рожденияСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области мужчина погиб под колесами фуры из ДагестанаСмотреть фотографии
08:40
На севере Волгоградской области жители пострадали из-за финансовых споров коммунальщиков с газовикамиСмотреть фотографии
18:32
В Волгограде прикрыли виртуальную ярмарку криминальных услугСмотреть фотографии
16:29
Собачий год: в Волгоградской области снова не хватило денег на бездомных собакСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 