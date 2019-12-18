Происшествия 18.12.2019 11:46
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18.12.2019 11:46
Только за минувшие сутки в Волгоградской области зарегистрировано несколько случаев телефонного мошенничества. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 37-летняя медсестра из Краснооктябрьского района лишилась в результате общения с лжебанкирами 107 тыс. рублей; 31-летний житель Советского района – 148 тыс. рублей; 30-летний житель Урюпинска – 130 тыс. рублей. Кроме этого, 425 тыс. рублей было похищено с карт 31-летнего охранника из Волжского. Предположительно злоумышленникам удалось изготовить дубликаты его карт, после оплаты в непроверенном месте.
Пенсионерка из Кировского района самостоятельно перечислила 75 тыс. рублей: ей позвонили якобы судебные приставы и сообщили о положенной компенсации за ранее приобретенные медпрепараты. 61-летняя жительница Ворошиловского района также перечислила на неустановленные счета 1,7 млн. рублей после звонка неизвестного, пообещавшего ей выплату за недоброкачественные медицинские препараты.
Внушительной суммы – 47 000 долларов США (свыше 2,9 млн. рублей) лишилась 36-летняя волгоградка. Женщина с августа т.г. перечисляла деньги на расчетные счета брокерской фирмы, зарегистрированной на североамериканском континенте, пообещавшей ей выгодное вложение и быстрое преумножение средств. Когда сумма вложенных денег достигла критической массы, а ни обещанных процентов, ни возврата денег не последовало, волгоградка обратилась в полицию.
Схема обмана граждан далеко не нова. Обладателям банковских карт поступают звонки, смс-сообщения с сотовых или городских телефонов преимущественно московского региона, в которых сообщается о якобы зафиксированных банками несанкционированных попытках списания денежных средств. Под предлогом защиты денег на счетах обладателям карт предлагается сообщить конфиденциальную информацию - полные данные карты и пин-код.
В ГУ МВД по Волгоградской области еще раз предупреждают жителей – ни в коем случае не выполняйте действия, которые вам диктуют мошенники.
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