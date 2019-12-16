Расследования

Дело о совершенном 17 лет назад убийстве возле кладбища дошло до суда

Расследования 16.12.2019 16:34
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16.12.2019 16:34


Перед судом в Волгограде предстанет 44-летний местный житель по обвинению в убийстве, совершенном 17 лет назад. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, обвиняемый длительное время находился в розыске. Его задержали в июне текущего года в Адыгее. Свою вину мужчина не признает.
По версии следствия, в ночь с 11 на 12 декабря 2002 года он встретился со своим знакомым на территории, прилегающей к кладбищу Тракторозаводского района. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого фигурант уголовного дела ударил знакомого ножом в левую половину грудной клетки. От полученной травмы потерпевший скончался по пути в больницу. После совершения преступления обвиняемый скрылся с места происшествия. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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