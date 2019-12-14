Не соблюдающий дистанцию водитель устроил смертельное ДТП на трассе под Волгоградом





Один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения автомобиля «Toyota Land Cruiser» с «Газелью» в Дубовском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла ночью на 619 км трассы «Сызрань-Саратов- Волгоград».

Водитель внедорожника, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с автомашиной «Газель», которая двигалась в попутном направлении. В результате ДТП 54-летняя женщина-пассажир «Toyota Land Cruiser» от полученных травм скончалась на месте. Водитель и 30-летняя женщина-пассажир данной иномарки, а также 41-летний пассажир автомашины «Газели» с травмами доставлены в больницу.



