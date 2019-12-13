



В Волгоградской области собираются вновь превысить предельный индекс изменения коммунальной платы, установленный для региона правительством России. Как стало известно ИА «Высота 102», сегодня этот вопрос собираются обсудить члены общественного совета при комитете тарифного регулирования Волгоградской области.

Напомним, правительство России определило для региона индекс изменения вносимой гражданами платы за коммуналку в размере 4% с 1 июля 2020 года. При этом предельно допустимое отклонение роста платы по отдельным образованиям от среднего индекса по региону в соответствии с распоряжением правительства РФ от 15.11.2018 №2490-р составляет 2,4%. Этой возможностью приблизить тарифы для населения к экономически обоснованным и собираются воспользоваться власти региона.

Таким образом, во втором полугодии 2020 года совокупный размер изменения платы за коммунальные услуги может достигнуть 6,4%. Но не во всех муниципальных образованиях. Так, для 423 территорий он составит 4,5%, для 6 муниципальных образований – 5% и еще для 5 муниципалитетов – 6,4%. По сведениям информагентства, на 5% вырастут тарифы в городских округах Волгоградской области. Самый высокий рост тарифов на водоснабжение или водоотведение ожидается в муниципальных образованиях, где сложился низкий уровень оплаты населением при высоком уровне экономически обоснованного тарифа (менее 40% от величины экономически обоснованного тарифа и ниже среднего по региону).

Впрочем, власти региона считают, что при росте тарифов на отдельные коммунальные услуги с 1 июля 2020 года от 3% до 6,4% в среднем увеличение совокупного коммунального платежа для жителей Волгоградской области сложится на уровне 4%.

Напомним, с 2015 года вплоть до 2019 года в Волгоградской области принимались индексы изменения размера платы за коммунальные услуги выше установленных правительством. Многих жителей Волгоградской области возмущала сама форма принятия таких решений. Так, депутаты муниципальных образований обращались с просьбой к губернатору повысить коммунальную плату для населения выше установленного предела, и он удовлетворял их просьбу. При этом жители с такими наказами к народным избранникам не обращались.

Самое серьезное повышение случилось в 2015 году. Тогда в Волгограде тарифы выросли вдвое больше предельной планки – на 15,26%, в 2016-м - на 6,6% вместо 4,3%, в 2017 - на 9,8% вместо 4,2%. В 2018 году в части муниципалитетов плата выросла на 4%, в некоторых – от 5% до 6,3%. В 2019 году в регионе впервые решили остановиться на предложении правительства и в результате двухэтапного повышения индекса – с 1 января 2019 года и с 1 июля 2019 года – он не превысил 4,1%. Некоторые наблюдатели объясняли эту «милость» тем обстоятельством, что в регионе ожидались выборы губернатора и депутатов облдумы.



