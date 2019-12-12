Экономика 12.12.2019 12:17
159 0
12.12.2019 12:17
Проект автоматизации реагирования на инциденты кибербезопасности путем внедрения системы Security Vision IRP в банке «Открытие» стал победителем Национальной Банковской Премии – 2019 в номинации «ИТ-решение в области информационной безопасности». Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Национальная банковская премия организована Ассоциацией российский банков и Национальным банковским журналом. Победа в ней является знаком высшего качества и большого признания среди профессионалов финансового рынка, демонстрацией значимого статуса в кругу ведущих финансово-кредитных организаций России.
В ходе открытого интернет-голосования на странице Премии на портале www.nbj.ru проект внедрения Security Vision IRP в банке «Открытие» получил большинство голосов. Экспертный совет Премии также отдал большинство голосов проекту внедрения Security Vision.
Проект внедрения автоматизированной системы реагирования на инциденты информационной безопасности Security Vision IRP завершился летом. Партнером банка по ее внедрению выступила компания «Интеллектуальная безопасность» - разработчик Security Vision IRP и ряда других IT-продуктов на базе платформы информационной безопасности Security Vision.
Проект уникален тем, что накопленный большой потенциал и опыт банка в вопросах кибербезопасности получили инструмент акселерации и снятия большой доли рутинных операций, связанных с реагированием на инциденты кибербезопасности. С помощью Security Vision IRP были автоматизированы более 30 сценариев реагирования на инциденты ИБ, проведено более 50 интеграций со средствами защиты банка. Это напрямую повлияло на эффективность работы сотрудников. Если раньше специалисту банка нужно было не менее двух часов для проверки 1-2 сложных параметров, то сейчас система осуществляет по 200+ проверок за несколько секунд. Повысились не только ширина охвата, но и глубина автоматических проверок параметров информационной безопасности.
В результате реализации проекта был создан фундамент, позволяющий легко масштабировать систему, в том числе на другие компании Группы «Открытие», подключать новые источники событий информационной безопасности, не меняя архитектуру системы и процессы реагирования.
В настоящее время небольшой штат сотрудников Службы мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности банка обеспечивает контроль защищенности более 30 000 серверов и рабочих станций без потери качества. Помимо этого, платформа является центром накопления знаний по киберинцидентам внутри банка.
Реклама
Сбербанк провел в Поволжье юридическую олимпиаду12.12.2019 14:59
В Волгограде продают автомобильную дорогу12.12.2019 14:38
Власти Волгоградской области во имя науки и роста экономики готовы пожертвовать 50 млн рублей12.12.2019 13:41
Банк «Открытие» запустил робота для работы с малым и средним бизнесом12.12.2019 13:08
АО «КАУСТИК» - победитель 5-й Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2019»12.12.2019 11:15
Когда можно выбрать награду за смелость12.12.2019 10:06
Компания «ВОЛМА» представила свои достижения на международном уровне12.12.2019 09:10
Волгоградским бизнесменам напомнили о дисквалификации за неуплату налогов11.12.2019 16:43
В компании «Газпром трансгаз Волгоград» подвели итоги Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов11.12.2019 08:18
Оплачивать родительскую плату стало в Волгограде удобнее10.12.2019 16:43
В Волгограде предприниматели получили «Золотые домкраты» от премии «Бизнес-Успех»10.12.2019 16:31
Разблокировать карту Сбербанка теперь можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»10.12.2019 14:44
ВТБ создает Лайфстайл платформу10.12.2019 13:38
В Волгоградской области рынкам позволят работать «без крыши» до 2025 года10.12.2019 13:34
Регоператор по обращению с ТКО подвел промежуточные итоги года10.12.2019 12:17
Реклама