



Волгоградский «КАУСТИК» - единственный в России производитель синтетического оксида магния - впервые стал лауреатом отраслевой номинации среди компаний химической индустрии главного общероссийского конкурса в области импортозамещения. Об этом ИА «Высота 102» сообщили а пресс-службе компании.

Оксид магния – современный высокотехнологичный продукт, который выпускается на промышленной площадке АО «КАУСТИК» уже более четырех лет. Легкий порошок белого цвета является важным сырьевым компонентом в различных сферах промышленности. Он применяется при производстве резинотехнических изделий и трансформаторной стали, в нефтехимической отрасли, электронике, медицине, изготовлении косметики и кожевенных изделий, а также в пищевой индустрии.

Сравнительные характеристики оксида магния волгоградского производства с импортными аналогами показывают, что продукт АО «КАУСТИК» обладает значительно меньшим количеством примесей, а также оптимальным диапазоном площади удельной поверхности. Кроме этого, уникальные особенности производства позволяют выпускать оксид магния, соответствующий конкретным требованиям заказчика. Несколько лет назад оксид, гидроксид и хлорид магния были включены в федеральные справочники по наилучшим доступным технологиям. Оксид магния, произведенный волгоградскими химиками, поставляется как российским потребителям этого продукта, так и переработчикам из стран Европы и Азии.