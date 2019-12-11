Экономика

В компании «Газпром трансгаз Волгоград» подвели итоги Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов

Экономика 11.12.2019 08:18
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11.12.2019 08:18


Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов предприятий и организаций ПАО «Газпром» «Инновации в газовой отрасли России» собрала в Волгограде 50 молодых специалистов из 20-ти регионов России, сообщает ИА «Высота 102».
Как отметил, открывая конференцию, главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Олег Маевский, участники подготовили расширенный диапазон докладов, что обещало сделать мероприятие интересным и продуктивным. Начальник отдела кадров ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Мария Кидуля считает, что такие встречи важны, поскольку здесь озвучиваются идеи молодых специалистов, что способствует развитию их научного потенциала и творческой деятельности.

Действительно, обсуждение научных докладов проходило в живом диалоге и конструктивных дискуссиях. В шести секциях участники представили более 40 докладов по разной тематике, в том числе по автоматизации технологических процессов, телемеханике и метрологии, экологии, природопользованию и охране труда, энергосбережению и повышению эффективности производства. 

Авторитетные члены жюри и молодые специалисты отметили актуальность большинства рассмотренных тем. Некоторые из предложенных проектов уже применяются на практике или готовы к внедрению в подразделениях компаний группы «Газпром». 

Так, молодые специалисты из ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Анастасия Смирнова и Дмитрий Дебенко представили доклад по производственной теме. Они предложили свою версию организации мониторинга технического состояния и целостности магистральных газопроводов по результатам воздушного патрулирования: «Мы работали над этой темой вдвоем, с разделением функционала. Я отвечала за организационную, а Дмитрий – за техническую часть проекта. Наша разработка уже находится в опытной эксплуатации, и, надеемся, будет запущена в промышленную эксплуатацию».
Не первый раз участвует в научных конференциях инженер-энергетик ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Владимир Малышев. Он поделился с корреспондентом информагентства «секретами» подготовки к серьезному конкурсу.

«Для того, чтобы усовершенствовать проблемные процессы, надо иметь желание и выделять на это много личного времени, изучать техническую документацию, общаться со специалистами не только своего предприятия и, конечно, участвовать в таких встречах. Признание моего проекта на XIII Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности», которая проходила в НИУ имени И.М. Губкина в Москве, придало мне уверенности в собственных силах».

Лучшие из представленных на конференции работ были отмечены наградами. Дипломы первой степени получили Алексей Карташев из ООО «Газпром трансгаз Томск», Анастасия Смирнова и Дмитрий Дебенко (ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»), Руслан Ишматов (ООО «Газпром добыча Уренгой»), Дмитрий Агеев, Сергей Анцыперов, Андрей Бондаренко и Антон Трошков (ООО «Газпром трансгаз Волгоград»), Алексей Яин (ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»).
Дипломами второй степени награждены Камиль Сабуев, Владимир Малышев, Иван Байбаков и Артем Петренко из ООО «Газпром трансгаз Волгоград», Ян Дробин, Ильнар Шакиров и Руслан Жуков (ООО «Газпром добыча Ноябрьск») и Юлия Соколова (ООО «Газпром трансгаз Краснодар»). 
Дипломов третьей степени удостоились Павел Михайлов из ООО «Гапром трансгаз Санкт-Петербург», Сергей Леонтьев (ООО «Газпром добыча Уренгой»), Светлана Хуснутдинова из Южного филиала ООО «Газпром газомоторное топливо», Андрей Манжосов, Василий Карпов, Андрей Кучин и Сергей Степаненко (ООО «Газпром трансгаз Волгоград») и Евгений Перегудов (ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»).

Сразу два диплома победителей улетают в далекий Южно-Сахалинск. 
Для Алексея Яина, который на будущий год «уходит» из категории молодых специалистов победителем, это – долгожданная победа:

«В нашей секции были очень интересные доклады. Мы выступали первыми, и весь «удар» на себя принял мой земляк Евгений Перегудов. Тем более приятно, что работа по системе управления рисками Евгения, и моя – по актуальным вопросам сметного нормирования при обустройстве шельфовых месторождений – были отмечены дипломами призеров».
Возвращаются участники конференции в свои регионы с хорошим настроением. Им удалось не только обрести здесь уверенность в собственных силах, но и найти новых друзей, поучаствовать в спортивных командообразующих играх и познакомиться с городом-героем Волгоградом. 

Айгуль Сафиуллова из ООО «Газпром трансгаз Казань» поделилась своими эмоциями: «Я впервые в Волгограде, город мне очень понравился, волгоградцы очень гостеприимны. Важен также опыт проведения подобных мероприятий. Ведь совсем скоро мы будем принимать молодых специалистов на конференции в Казани».
В рамках мероприятия ребята также посетили Мамаев Курган, побывали в музее «Россия – Моя история» и познакомились с производством ОАО «Волгограднефтемаш».
«Мы рады принимать на площадке ООО «Газпром трансгаз Волгоград» молодых специалистов дочерних обществ ПАО «Газпром». Тема инноваций для высокотехнологичной современной газовой отрасли очень важна, и сегодня на предприятиях ПАО «Газпром» уделяется особое внимание развитию профессионального и научного потенциала молодых сотрудников. Именно им в будущем предстоит решать непростые задачи, стоящие перед отраслью, повышать эффективность и безопасность производства. Мы всячески поддерживаем стремление нашей молодежи к новым идеям, к развитию, и эта работа непременно продолжится», – отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин.

Фото: Высота 102 и Игорь Шалаев

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