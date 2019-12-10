Оплачивать родительскую плату стало в Волгограде удобнее

Экономика 10.12.2019 16:43 Новости компаний
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10.12.2019 16:43 Новости компаний
Сбербанк реализовал возможность оплачивать родительскую плату по QR-кодам в более чем 60 учреждений сферы дошкольного образования Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, к проекту присоединился и ведущий вуз Волгограда, в будущем возможность будет запущена и в школах города.
Оплата родительской платы по QR-кодам доступна пользователям услуг Кировского, Тракторозаводского, Красноармейского, Ворошиловского, Советского, Краснооктябрьского, Центрального и Дзержинского районов города Волгограда.
Благодаря сервису родители смогут производить оплату быстро и безошибочно. Для использования услуги плательщику необходим смартфон с доступом в интернет и подключенное к нему приложение Сбербанк Онлайн. Для оплаты потребуется просто навести камеру смартфона на код, расположенный на квитанции.
«Технология оплаты квитанций по двумерным штирх-кодам уже снискала заслуженную популярность у жителей региона. Возможность оплачивать таким образом образовательные услуги и вносить родительскую плату – новый шаг к повышению уровня качества жизни наших клиентов», — отметил управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Евгений Воеводин.
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