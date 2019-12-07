Происшествия

В Волгограде в огне погиб хозяин частного дома

Происшествия 07.12.2019 08:05
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07.12.2019 08:05


Пожар произошел накануне на улице Чебоксарской в Ворошиловском районе Волгограда в одном из частных домовладений. Как сообщает ИА «Высота 102», на месте тушения пожара был обнаружен труп хозяина – 76-летнего пенсионера. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

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