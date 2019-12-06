«Волгоградэнергосбыт» предлагает оплачивать квитанции вместо Почты РФ в банках, интернете и мобильных сервисах
Экономика 06.12.2019 07:27
710 0
06.12.2019 07:27
ПАО «Волгоградэнергосбыт» на своем официальном сайте сообщил, что с 1 января будущего года прием платежей за электроэнергию в отделениях ПАО «Почта России» будет прекращен.
Пресс-служба компании сообщила ИА «Высота 102» причину — комиссия за услугу по приему платежей почты существенно превышает расценки других организаций, оказывающих подобную услугу в Волгоградской области.
Энергетики напоминают, что оплатить счета за электрическую энергию без комиссии потребители ПАО «Волгоградэнергосбыт» могут несколькими способами.
• С помощью Интернет-сервисов ПАО «Волгоградэнергосбыт». Это наиболее удобный способ со множеством полезных функций. Например, получение счета на оплату задолго до доставки бумажных квитанций, передача показаний, отслеживание статистики по ведению счета и др.:
— в «Личном кабинете клиента» на официальном сайте ПАО «Волгоградэнергосбыт» https://lk.energosale34.ru/;
— на главной странице официального сайта ПАО «Волгоградэнергосбыт» https://energosale34.ru без регистрации;
— в мобильном приложении ПАО «Волгоградэнергосбыт».
• Через платежную систему А3.
• На абонентских и сбытовых участках ПАО «Волгоградэнергосбыт».
• В платежных терминалах отделений ПАО «Сбербанк», в мобильном приложении Сбербанк онлайн (в кассах отделений ПАО “Сбербанк” с 01.01.2020 г. — с комиссией).
• В АО «Россельхозбанк», АО «Московский индустриальный банк» (МИнБанк).
• В терминалах по приему наличных платежной системы QIWI, а также в системе VISA QIWI WALLET (www.qiwi.ru).
Также сообщается о готовящемся внедрении нового способа оплаты. Каждый владелец сотового телефона сможет оплатить электроэнергию путем отправки смс–сообщения на выделенный номер. В смс нужно будет указать номер лицевого счета и сумму платежа.
Реклама
Новый дом в ЖК «Гранд Авеню»: не такой, как все06.12.2019 09:00
Клиенты Сбербанка могут выиграть 100 000 бонусов СПАСИБО, расплачиваясь картой Mastercard по Apple Pay05.12.2019 19:11
Репетиторов и парикмахеров Волгоградской области возьмут на налог05.12.2019 17:19
Опоздавшим с уплатой налогов жителям Волгоградской области «включили счетчик»05.12.2019 16:45
Сформирована программа форума «Территория бизнеса – территория жизни» в Волгограде05.12.2019 15:42
Россельхозбанк предлагает новогодние ставки на потребительские кредиты05.12.2019 12:54
Завершено банкротство на волгоградском предприятии концерна "Тракторные заводы"05.12.2019 11:01
Стать клиентом «Открытие Брокер» можно в мобильном приложении04.12.2019 13:36
Главный финансист Волгоградской области заявил о профицитности всей экономики региона04.12.2019 12:28
Волгоградское УФАС: в Волжском землю под вышки связи раздавали без торгов04.12.2019 11:42
Теперь компании могут организовать прием платежей от физических лиц через Сбербанк без визита в офис всего за 5 минут02.12.2019 18:01
Структурные продукты «Открытие Брокер» досрочно погашены с доходностью до 16% годовых02.12.2019 15:07
ВТБ провел первую в России сделку по VR-ипотеке02.12.2019 14:12
Площадь теплиц компании «БОТАНИКА» достигла 63 гектаров02.12.2019 14:09
В Волгоградской области тандем налоговой и прокуратуры «вывел из тени» 269 работников02.12.2019 13:42
Реклама