



ПАО «Волгоградэнергосбыт» на своем официальном сайте сообщил, что с 1 января будущего года прием платежей за электроэнергию в отделениях ПАО «Почта России» будет прекращен.

Пресс-служба компании сообщила ИА «Высота 102» причину — комиссия за услугу по приему платежей почты существенно превышает расценки других организаций, оказывающих подобную услугу в Волгоградской области.

Энергетики напоминают, что оплатить счета за электрическую энергию без комиссии потребители ПАО «Волгоградэнергосбыт» могут несколькими способами.

• С помощью Интернет-сервисов ПАО «Волгоградэнергосбыт». Это наиболее удобный способ со множеством полезных функций. Например, получение счета на оплату задолго до доставки бумажных квитанций, передача показаний, отслеживание статистики по ведению счета и др.:

https://lk.energosale34.ru/ ; — в «Личном кабинете клиента» на официальном сайте ПАО «Волгоградэнергосбыт»

https://energosale34.ru без регистрации; — на главной странице официального сайта ПАО «Волгоградэнергосбыт»без регистрации;

— в мобильном приложении ПАО «Волгоградэнергосбыт».

• Через платежную систему А3.

• На абонентских и сбытовых участках ПАО «Волгоградэнергосбыт».

• В платежных терминалах отделений ПАО «Сбербанк», в мобильном приложении Сбербанк онлайн (в кассах отделений ПАО “Сбербанк” с 01.01.2020 г. — с комиссией).

• В АО «Россельхозбанк», АО «Московский индустриальный банк» (МИнБанк).

• В терминалах по приему наличных платежной системы QIWI, а также в системе VISA QIWI WALLET (www.qiwi.ru).

Также сообщается о готовящемся внедрении нового способа оплаты. Каждый владелец сотового телефона сможет оплатить электроэнергию путем отправки смс–сообщения на выделенный номер. В смс нужно будет указать номер лицевого счета и сумму платежа.