Шести игрокам волгоградского "Ротора" предложили уйти из клуба





По данным matchtv.ru, в «Роторе» определились с футболистами, на которых клуб не рассчитывает в новом году. Об этом сообщает ИА «Высота 102».

Новые команды предложено подыскивать вратарю Мирославу Лобанцеву, защитнику Ивану Хомухе, полузащитникам Владимиру Лобкареву, Артему Самсонову, Альберту Шарипову и нападающему Эдуарду Булия. Те, кто не захочет расторгать контракт с волгоградским клубом, начнут подготовку к весенней части сезона с «Ротором-2». Ранее стало известно о новом приобретении «Ротора» - за волгоградцев будет играть полузащитник Сергей Макаров. По всей видимости, в команде еще появятся новые игроки.

Напомним, «Ротор» лидирует в первенстве ФНЛ, на очко опережая «Торпедо» и на два — «Химки».



