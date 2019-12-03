Спорт

Шести игрокам волгоградского "Ротора" предложили уйти из клуба

Спорт 03.12.2019 20:57
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03.12.2019 20:57


По данным matchtv.ru, в «Роторе» определились с футболистами, на которых клуб не рассчитывает в новом году. Об этом сообщает ИА «Высота 102». 
Новые команды предложено подыскивать вратарю Мирославу Лобанцеву, защитнику Ивану Хомухе, полузащитникам Владимиру Лобкареву, Артему Самсонову, Альберту Шарипову и нападающему Эдуарду Булия. Те, кто не захочет расторгать контракт с волгоградским клубом, начнут подготовку к весенней части сезона с «Ротором-2». Ранее стало известно о новом приобретении «Ротора» - за волгоградцев будет играть полузащитник Сергей Макаров. По всей видимости, в команде еще появятся новые игроки. 
Напомним, «Ротор» лидирует в первенстве ФНЛ, на очко опережая «Торпедо» и на два — «Химки».

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