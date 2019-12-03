Происшествия 03.12.2019 10:53
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03.12.2019 10:53
Канал поставки синтетического наркотика из Самары в Волгоград пресечен сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области и полиции. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе регионального управления ФСБ, в результате оперативно-разыскных мероприятий на посту ДПС "Городищенский" у водителя автомобиля "Лада Ларгус" и 2 пассажиров, следовавших по маршруту "Самара-Волгоград", в ходе личного досмотра были обнаружены и изъяты пакеты с наркотическим средством. По результатам проведенной экспертизы установлено, что наркотическое вещество является искусственно созданное особо опасное наркотическое вещество общей массой около 2 кг. Наркотики везли в Волгоград для последующего сбыта бесконтактным способом. Возбуждено уголовное дело.
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