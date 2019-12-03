Происшествия

Подпольный цех по производству дизтоплива для АЗС выявили под Волгоградом

Происшествия 03.12.2019 09:35
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03.12.2019 09:35


Незаконная деятельность подпольного цеха по производству дизельного топлива пресечена в городе Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, задержаны трое человек, которые подозреваются в незаконной предпринимательской деятельности, связанной с переработкой нефти.  
По версии оперативников, организатором группы является 31-летний житель Волгограда, который вовлек в этот теневой бизнес двоих своих знакомых - 38-летнего и 50-летнего жителей Волжского. Незаконную деятельность по производству дизтоплива они осуществляли в нежилом помещении в Волжском, а затем сбывали нефтепродукты через подконтрольные автозаправочные станции в Волгограде и области.
В ходе обысков была изъята документация, согласно которой установлено, что объем произведенного и реализованного дизельного топлива составил 140 куб. м. на общую сумму более 2 миллионов 600 тысяч рублей. На территории данного цеха изъята сырая нефть в количестве 40 тонн, дизельное топливо в количестве 15 тонн и оборудование для переработки нефти.

Подпольный цех выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД совместно с коллегами из Управления МВД России по г. Волжскому. Главным следственным управлением ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ - "Незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой". Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За содеянное им грозит до 5 лет лишения свободы.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

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