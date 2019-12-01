Под Волгоградом предприниматель обманом получил от газовиков компенсацию за чужие земли

Расследования 01.12.2019 08:59
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01.12.2019 08:59
Житель одного их хуторов Жирновского района Волгоградской области провернул «дельце» с предоставлением в ПАО «Газпром» сфальсифицированных документов о праве собственности на земельные участки, на которых газовики вели работы. За нанесенный землям ущерб их владельцу была положена компенсация. Как стало известно ИА «Высота 102», деньги в размере более 1 миллиона рублей на рекультивацию участков предприимчивый хуторянин получил, но теперь может стать фигурантом дела о мошенничестве. На самом деле земли принадлежат другому человеку. Все вскрылось, когда настоящий хозяин обратился в правоохранительные органы.
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