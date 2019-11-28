Пропавшего без вести омского подростка нашли на трассе в Волгоградской области

Происшествия 28.11.2019 10:33
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28.11.2019 10:33
Сбежавшего из дома в Омской области 15-летнего подростка нашли в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, школьник был замечен в районе Рижского рынка Михайловского района. Он был без сопровождения взрослых и в одиночку пытался поймать машину, что насторожило бдительных граждан. Они сообщили о мальчике в полицию. Оказалось, что он находится в федеральном розыске с 10 ноября текущего года. Школьника разыскивали правоохранители Омской области как без вести пропавшего. Подросток рассказал полицейским, что на протяжении всех этих дней он путешествовал автостопом по городам страны. На попутке он добрался до Волгоградской области, где и был обнаружен.
Полицейские г.Михайловки незамедлительно уведомили полицию Орловской области. До момента передачи инициатору розыска несовершеннолетний будет помещен в социально-реабилитационный центр Волгограда. Известно, что до подросток ранее не раз убегал из дома.
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