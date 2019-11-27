Происшествия

Подозреваемый в краже ранил ножом участкового в Волгоградской области

Происшествия 27.11.2019 19:29
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27.11.2019 19:29


ЧП произошло сегодня в селе Прямая Балка в Дубовском районе, куда майор полиции прибыл для опроса 20-летнего подозреваемого в совершении кражи. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в ходе беседы молодой человек схватил нож, нанес полицейскому удары в область спины и головы. Нападавшему удалось скрыться. Участкового доставили в больницу. Ему оказана необходима медицинская помощь.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был обнаружен в лесном массиве. При задержании он оказал сопротивление, поэтому в отношении него были применена физическая сила и специальные средства. 

Все материалы переданы в следственные органы СК России по Волгоградской области для принятия процессуального решения.

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