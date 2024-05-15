Под Волгоградом 16 мая похоронят погибшего на СВО мобилизованного Алексея Кондрахова

Общество 15.05.2024 11:51
0
15.05.2024 11:51
В Рудне Волгоградской области завтра пройдут похороны погибшего на СВО местного жителя. Как рассказали V102.RU в администрации района, Алексею Кондрахову было 44 года.Прощание с жителем Рудни состоится 16 мая в РЦКД «Современник» с 10 до 12 часов.
Известно, что мужчина попал на СВО по частичной мобилизации. До этого он работал в районной службе эксплуатации муниципального имущества.
Фото администрации Руднянского района VK.com
Бочаров пообещал построить в ЛНР современный диагностический комплекс15.05.2024 13:30
Общество 15.05.2024 13:30
В центре Волгограда объединят два парка15.05.2024 13:08
Общество 15.05.2024 13:08
В Волгограде ликвидировали два «мертвых» МУП15.05.2024 12:24
Общество 15.05.2024 12:24
Дважды сбегавшего из тубдиспансера волгоградца отправили на принудительное лечение15.05.2024 11:41
Общество 15.05.2024 11:41
Андрей Бочаров прибыл в подшефный район ЛНР15.05.2024 11:23
Общество 15.05.2024 11:23
В Волгограде ищут пропавшего на майских праздниках мужчину15.05.2024 10:28
Общество 15.05.2024 10:28
Сборная Азербайджана прибыла в Волгоград на соревнования по пожарно-спасательному спорту15.05.2024 09:56
Общество 15.05.2024 09:56
«Красный Октябрь» открыл новый футбольный сезон15.05.2024 09:46 Реклама
Общество 15.05.2024 09:46 Реклама
Они не вернутся? Заморозки покинули Волгоградскую область 15 мая15.05.2024 09:42
Общество 15.05.2024 09:42
Волгоградка погасила миллионный долг, не желая расставаться с престижной иномаркой15.05.2024 09:06
Общество 15.05.2024 09:06
Экс-разведчица Анна Чапман презентовала фильм о русских в родном Волгограде15.05.2024 08:41
Общество 15.05.2024 08:41
В Волгоградской области детей из многодетных семей бесплатно накормят в ПТУ и колледжах15.05.2024 07:37
Общество 15.05.2024 07:37
На месте схода вагонов под Волгоградом работают 200 человек. Задерживаются семь поездов14.05.2024 23:08
Общество 14.05.2024 23:08
Ставший офицером мобилизованный котовчанин Максим Зайнутдинов награжден посмертно14.05.2024 21:41
Общество 14.05.2024 21:41
В Волгограде в честь 9 Мая провели «Матч Победы»14.05.2024 20:49
Общество 14.05.2024 20:49