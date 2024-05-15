Общество

Пограничники России и Казахстана обсудили в Волгограде безопасность рубежей

Общество 15.05.2024 20:52
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15.05.2024 20:52


Совещание пограничных представителей Российской Федерации и Республики Казахстан под председательством начальника ПУ ФСБ России по Волгоградской области полковника Вадима Синицына прошло сегодня, 15 мая,  в Волгограде. В мероприятии принял участие первый заместитель председателя Волгоградской областной думы Сергей Булгаков, сообщили V102.RU в регпарламенте.
Парламентарий подчеркнул, что Казахстан - ближайший сосед России, с которым издавна складывались экономические, торговые и добрососедские взаимоотношения. В годы Великой Отечественной войны, когда враг подошел к Волге, казахстанцы были в одном строю с защитниками Сталинграда. В легендарной битве на Волге отличились многие воины-казахи. В память об их подвигах в Волгограде открыт монумент, внутри которого хранится капсула с землей из Казахстана. Волгоградский регион традиционно связывают с Казахстаном не только давние дружественные отношения, но и общая граница.
Сейчас во многом именно от профессионализма сотрудников пограничных служб, их опыта, умения давать отпор на пути проникновения в наши государства международного терроризма и бандитизма, националистических элементов, нелегальной миграции, наркобизнеса зависит безопасность наших государств и граждан.
Центральные темы обсуждения касались деятельности пограничных представителей на российско-казахстанском участке государственной границы, обеспечения режима государственной границы, профилактики и урегулирования пограничных инцидентов, других вопросов.
Фото сайта Волгоградской областной думы

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