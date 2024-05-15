



Совещание пограничных представителей Российской Федерации и Республики Казахстан под председательством начальника ПУ ФСБ России по Волгоградской области полковника Вадима Синицына прошло сегодня, 15 мая, в Волгограде. В мероприятии принял участие первый заместитель председателя Волгоградской областной думы Сергей Булгаков, сообщили V102.RU в регпарламенте. Совещание пограничных представителей Российской Федерации и Республики Казахстан под председательством начальника ПУ ФСБ России по Волгоградской области полковника Вадима Синицына прошло сегодня, 15 мая, в Волгограде. В мероприятии принял участие первый заместитель председателя Волгоградской областной думы Сергей Булгаков, сообщили V102.RU в регпарламенте.

Парламентарий подчеркнул, что Казахстан - ближайший сосед России, с которым издавна складывались экономические, торговые и добрососедские взаимоотношения. В годы Великой Отечественной войны, когда враг подошел к Волге, казахстанцы были в одном строю с защитниками Сталинграда. В легендарной битве на Волге отличились многие воины-казахи. В память об их подвигах в Волгограде открыт монумент, внутри которого хранится капсула с землей из Казахстана. Волгоградский регион традиционно связывают с Казахстаном не только давние дружественные отношения, но и общая граница.Сейчас во многом именно от профессионализма сотрудников пограничных служб, их опыта, умения давать отпор на пути проникновения в наши государства международного терроризма и бандитизма, националистических элементов, нелегальной миграции, наркобизнеса зависит безопасность наших государств и граждан.Центральные темы обсуждения касались деятельности пограничных представителей на российско-казахстанском участке государственной границы, обеспечения режима государственной границы, профилактики и урегулирования пограничных инцидентов, других вопросов.